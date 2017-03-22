Atilla Güler’den

Atilla Gülerden Türk tarihinin çok sıkıntılı ve hüzünlü bir dönemini tamamı tarihi doküman ve belgelere dayanan "Balkanlara Hüzünlü Veda "isimli kitabı Alibi Yayıncılık tarafından basımı tamamlanarak satışa sunuldu.
Geçmişten ders alınması düşüncesiyle yayına sunduğum bu kitabımı sıkılmadan ve bugün yaşanan olaylarla karşılaştırma fırsatı bularak bazen hüzünlenecek bazen hayret içerisinde kalacaksınız.
Balkan Harbi 1912-1913 yıllarına ışık tutan bu eserde,Balkanları ele geçirmeyi ve egemen olmayı planlayan Avrupalı güçlerin ve büyük devletlerdeki yansımaları,gerçek tarihi belge ve dökümanlarla anlatılmıştır.
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