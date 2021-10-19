ATAYETER’E YENİ EVİ TESLİM EDİLDİ

Bayburt Belediyesi önceki dönemde yapılan alt yapı çalışmaları sırasında kamyonun devrilmesi sonucu kullanılmaz hale gelen Aydın Atayeter’e ait evi yeniden yaparak kendisine teslim etti.

BAYBURTGÜNDEM- Önceki dönemde Bayburt Belediyesi tarafından yapılan alt yapı çalışmaları sırasında Aydın Atayeter’e ait Veysel Mahallesi Yamaç Sokak’ta bulunan ve kamyon devrilmesi sonucu büyük oranda hasar görerek kullanılamaz hale gelen ev Belediye tarafından yeniden yapılarak sahibine teslim edildi.

60 metre kare büyüklüğündeki tek katlı evin Atayeter’e tesliminde açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci “Önceki dönemde alt yapı çalışmaları sırasında belediyemize ait bir kamyonun devrilmesi sonucu Aydın Atayeter kardeşimizin Veysel Mahallesi Yamaç Sokak’ta bulunan evi büyük hasar görmüş ve maalesef kullanılamaz hale gelmiş. Bizde Bayburt Belediyesi olarak kendisinin mağduriyetini sonlandırmak için bir çalışma başlattık evini yeniden yaptık. Kendisinin bu konudaki mağduriyetini sonlandırdık ve evini teslim ettik hayırlı olmasını diliyorum.”ifadelerini kullandı.

Teslim törenine Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, İmar ve Şehircilik Müdürü Hamit Kaygusuz, Veysel Mahalle Muhtarı Yaşar Gökçe, Aydın Atayeter, Mustafa Atayeter, Tuncay Atayeter ve Belediye Teknik Personeli katıldı.