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Atatürk, 81. ölüm yıldönümünde anıldı..

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81. Yıldönümü anma programı münasebetiyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

Atatürk, 81. ölüm yıldönümünde anıldı..
11 Kasım 2019 Pazartesi 11:55

Saray Bahçesi Kent Meydanı'nda gerçekleşen törende Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Garnizon Komutan Vekili Yarbay Recai Yılmaz ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın seslendirilmesi ve bayrağın göndere çekilmesiyle tören sona erdi. Atatürk'ü anma etkinlikleri çerçevesinde Şair Zihni Kültür Mekezi'nde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir program düzenlendi. Milli İrade Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından organize edilen programda şiirler okunarak Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.

Daha sonra ise 10 Kasım dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.
 

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