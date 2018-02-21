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Ata Sporu Bu Kez Kurtuluşun 100. Yılı İçin İcra Edildi

Bayburt’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı etkinlikleri kapsamında cirit müsabakası düzenlendi.

Ata Sporu Bu Kez Kurtuluşun 100. Yılı İçin İcra Edildi
21 Şubat 2018 Çarşamba 10:35

Bayburt Belediyesi Cirit Sahası'nda gerçekleştirilen müsabakayı Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkan Yardımcısı Nesimuttin Selçuk,  İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, İstanbul Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Faruk Kılıçaslan ve vatandaşlar takip etti.

Kazanan Dostluk Oldu

Bayburt, Balca, Genç Osman ve Dede Korkut Atlı Spor Kulüplerinin karşılaştığı müsabakalar oldukça heyecanlı anlara sahne oldu. Müsabakada kazanan dostluk olurken müsabaka sonunda Belediye Başkanı Mete Memiş takım kaptanlarına günün anısına Bayburt Saat Kulesi’nin Bayburt Taşından yapılmış biblosunu hediye etti.  Karşılaşmaları izleyen Erzincan Safari Atlı Spor Kulübü Başkanı Yaşar Nergis ise Başkan Memiş ve takım kaptanlarına plaket takdim etti.

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Etiketler; #CİRİT
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