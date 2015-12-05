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ASKERLİK İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili askerlik bedelinin düşürülmesinin 3 ay içerisinde yasalaşması için gerekli takibatın yapıldığını söyledi.

ASKERLİK İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
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 Hükümetin yeni kurulduğunu ve çalışmaların hızlandırıldığını belirten Yeneroğlu “Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getireceğiz. Özellikle askerlik konusunda sosyal medyadan çok soruyla karşılaşıyoruz. İnşallah 3 ay içerisinde yasalaşması için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Yurtdışındaki gençlerimiz endişe etmesin. Sözlerimizi unutmadık. Askerlik bedeli bin Euro olacak ve bunu en kısa sürede halledeceğiz” dedi.
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