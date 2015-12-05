ASKERLİK İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili askerlik bedelinin düşürülmesinin 3 ay içerisinde yasalaşması için gerekli takibatın yapıldığını söyledi.

Hükümetin yeni kurulduğunu ve çalışmaların hızlandırıldığını belirten Yeneroğlu “Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza verdiğimiz sözlerin tamamını yerine getireceğiz. Özellikle askerlik konusunda sosyal medyadan çok soruyla karşılaşıyoruz. İnşallah 3 ay içerisinde yasalaşması için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Yurtdışındaki gençlerimiz endişe etmesin. Sözlerimizi unutmadık. Askerlik bedeli bin Euro olacak ve bunu en kısa sürede halledeceğiz” dedi.