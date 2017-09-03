“AŞK-I NEBİ HİLYE-İ ŞERİF SERGİSİ’NİN AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Maliye Bakanı Naci Ağbal Kurban Bayramı için geldiği Bayburt’ta “Aşk-ı Nebi Hilye-i Şerif Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Bayburtlu İşadamı Kenan Yavuz’un kendine ev sahipliğinde Beşpınar’da düzenlenen sergi açılışına Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, kamu kurumu ve sivil toplum teşkilatlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Açılış etkinliğinde Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vali Ali Hamza Pehlivan, Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve İşadamı Kenan Yavuz birer konuşma yaptı.

Bakan Ağbal yaptığı konuşmada sergiye ev sahipliği yapması dolayısıyla İşadamı Yavuz’a teşekkür etti. Hat sanatı koleksiyoneri Mehmet Çebi’nin kişisel sergisi Aşk-ı Nebi Hilye-i Şerif sergisinin Bayburt’ta olmasının son derece güzel olduğunu ifade eden Bakan Ağbal, “Bayburt’ta turizmi, kültür ve sanatı geliştirmek istiyorsak bunun yollarından bir tanesi uğrak noktaların sayısını artırmaktır. Bu anlamda Baksı Müzesi, Kenan Yavuz Kültür Evi bu noktalardan bir kaçı. İnşallah bunların sayıları artar. Ben Kenan Yavuz Bey’e özellikle hemşerilerim adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Her fırsatta Bayburt’un kadim bir şehir olduğunu ifade ettiğini belirten Bakan Ağbal, Bayburt’un kadim şehir olma vasfını korumak ve gelecek nesillere aktarmanın kendilerinin görevi olduğunu söyledi. Bakan Ağbal sözlerine şu şekilde devam etti: “İlk andan itibaren Bayburt bir kültür şehri olsun dedik. Bayburt tarihi dokusu ortaya çıkan bir şehir olsun. Bayburt’un dört bir yanında bu topraklardan geçenlere şahitlik eden kalıntılar ve eserler var. Doğal yapılar ve eserler var. Bunları bizim ortaya çıkarmamız lazım. Çimağıl Mağarası böyle bir yer. Mutlaka en yakın zamanda sahip çıkıp onu belirli noktalara taşımamız lazım. Bu açıdan önümüzdeki dönemde bu gibi örneklerin çoğalması Bayburt’un kültür ve sanatın merkezi haline gelmesinde önemli kazanımlar sağlayacaktır. Bunu hep beraber sağlayacağız.”

Bakan Ağbal yakın bir gelecekte şehir merkezinde yer alan tarihi yapıların ortaya çıkarılacağını aktararak, “Tarihi eserleri ortaya çıkarmamız lazım. Etraflarını temizleyeceğiz. Aslına uygun bir şekilde restore edip, kültürel, sanatsal ve farklı amaçlarla kullanılabilecek mekânlara dönüştürülmeli. Bunun için şehir merkezinde kent dokusunu değiştirelim, dönüştürelim, yeşil bir Bayburt meydana getirelim, sokakları kentsel dönüşüm yaptıktan sonra çok farklı bir çehreye kavuşsun diye söylüyoruz. İnsanlar geldiğinde bol bol fotoğraf çekindiği güzel mekânlar olsun istiyoruz. Bunları da sizlerin desteği ve gayretiyle yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Vali Ali Hamza Pehlivan ise serginin Bayburt için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ettiğini dile getirdi. Bayburt’ta bir birinden kıymetli birçok yatırımın devam ettiğini bildiren Vali Pehlivan, “Devletimiz,hükümetimiz, ilgili kurum ve kuruluşları vasıtasıyla hizmetlerine artan nispetle devam ediyor. Bu bağlamda Bayburt İlimizde her alanda pek çok yatırım hayata geçiriliyor. Bahse konu kamu hizmetleri yerine getirilirken kendi vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin özellikle kültür ve sanat alanında doğduğu topraklara sahip çıkmak adına böylesine güzel faaliyetleri yapması bu hizmetlere ayrı bir anlam ve değer katıyor. Zira kültür ve sanat, insan yaşamına ruh zenginliği katmasının yanında şehirlerin yerleşik, kadim geleneklerinin oluşmasına da vesile olmaktadır” diye konuştu.

Bayburt’un il olarak genç fakat yerleşim merkezi olarak kadim bir şehir olduğuna değinen Vali Pehlivan, “Bayburt Anadolu’muzun en eski yerleşim yerlerinden bir tanesi. İlimizdeki mevcut kamu yatırımları artarak devam etmektedir. Bundan dolayı Sayın Maliye Bakanımızın şahsında devletimize ve hükümetimize İlimiz adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Kenan Bey gibi hemşerilerimiz de kendi ilgi alanlarında Kültür Evi, otantik köy yaşam alanları, etnografik müze, sergi gibi çalışmaları artırarak devam ettirdiği sürece inşallah Bayburt ilimiz bu anlamda da basamakları hızla yukarı doğru tırmanacak, böylelikle kültürel zenginliğimizin daha geniş kitlelere tanıtılması ve turizm hareketliliği oluşması sağlanacaktır. Bu güzel serginin Bayburt ilimizde vücuda getirilmesinden dolayı Kenan Yavuz Beyi ve gıyabında Mehmet Çebi Bey’i kutluyorum. Serginin Beşpınar Köyü’müz ve Bayburt İlimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın Bakanımıza ve onun şahsında siz kıymetli misafirlere teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum.”dedi.

Konuşmaların ardından Maliye Bakanı Naci Ağbal, Vali Ali Hamza Pehlivan, Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Selçuk Coşkun ve serginin ev sahipliğini üstlenen İşadamı Kenan Yavuz sergi açılışını gerçekleştirerek eserleri inceledi.​