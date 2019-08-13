Bayburt protokolü Esentepe Mahalle Odasında gerçekleşen geleneksel bayramlaşma töreninde vatandaşlar ile bir araya geldi.
Bayramlaşma törenine Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, İçişleri Eski Bakanı Ülkü Gökalp Güney, Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Jandarma Komutanı J6andarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Sezai Er, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kurban Bayramı ziyaretleri çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, ve protokolün yer aldığı ziyaret'te protokol üyeleri askerlerle bayramlaştı.
Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü ziyaret edildi. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, ve kurum müdürlerinin yer aldığı ziyaret'te protokol üyeleri emniyet teşkilatı mensupları ile bayramlaştı.
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