Asfalt ve Kaldırım Çalışmaları Başladı

Hava sıcaklıklarının artmasıyla beraber Bayburt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni sezon asfalt ve kaldırım yapım çalışmalarına başladı. Zahit Mahallesi Bahçeli Sokak ve Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyıldız Caddesi’nden start alan çalışmalar kapsamında ilk olarak yol kotunu düşürmek amacıyla kazı çalışması yapan ekipler sonrasında plentmix dolgu malzemesi ve ardından asfalt uygulaması gerçekleştirecek. Çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdüren ekipler yol yapım çalışmasıyla eş zamanlı olarak kaldırım yapımı çalışmalarına da devam ediyor.

Başkan Memiş Çalışmaları Yerinde Takip Etti

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun mesailerine devam ederken Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’te çalışmaları yerinde inceleyerek gidişat hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından kısa bir açıklama yapan Başkan Memiş yeni sezon asfalt ve kaldırım çalışmalarına Zahit Mahallesi Bahçeli Sokak ve Vali Nihat Üçyıldız Caddesi’nden bismillah diyerek başladıklarını ifade etti.

Kadim Şehrin Yanına Modern Kent Kimliği

Önümüzdeki günlerde asfalt ve kaldırıma kavuşacak sokak ve cadde sayısının artacağını vurgulayan Belediye Başkanı Memiş ‘’İnşallah söz verdiğimiz gibi Bayburt’umuzu asfalt ve kaldırımıyla, pırıl pırıl caddeleriyle, parklarıyla modern bir kent görünümüne kavuşturmak adına çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyoruz ifadesini kullandı. Bayburt ‘un kadim çağlardan beri bir şehir kültürüne sahip olduğunu da söyleyen Memiş, bu kadim kültürün yanına modern kent kimliğini koyacaklarını sözlerine ekledi.

Çoruh Evler Mevkiindeki Çalışmalar Kaldığı Yerden

Yeni sezon çalışmalarına büyük bir hızla başlayan ekipler Zahit Mahallesi Çoruh Evler ve Doğa Kent mevkiinde geçtiğimiz yıl başlayan ve iş sezonunun kapanmasıyla yarım kalan kaldırım yapım çalışmaları da kaldığı yerden devam ediyor. Buradaki çalışmaların tamamlanmasıyla Çoruh Evler ve Doğa Kent mevkiinde kaldırımsız ve asfaltsız sokak kalmayacak.