Aşağı Kırzıda Fidan Dikim Etkinliğine katıldı

Vali Cüneyt Epcim, Aşağı Kırzı Köyü İlkokulu’nda Aydıntepe Kaymakamlığı tarafından organize edilen fidan dikim etkinliğine katıldı.

BAYBURTGÜNDEM- Vali Cüneyt Epcim, Aşağı Kırzı Köyü İlkokulu’nda Aydıntepe Kaymakamlığı tarafından organize edilen fidan dikim etkinliğine katıldı.

Bayburt’ta okul bahçelerinin ağaçlandırılması çalışmaları kapsamında Aydıntepe Kaymakamlığı’nca fidan dikim etkinliği düzenlendi. Aşağı Kırzı Köyü İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikte Vali Cüneyt Epcim, hazırlanan çam ve meyve fidanlarının dikimini öğrencilerle gerçekleştirdi.

İl genelinde ağaçlandırma çalışmalarına devam edildiğini ifade eden Vali Epcim, bugüne kadar 50 okulda benzer çalışmanın gerçekleştirildiğini söyledi. Vali Epcim, 2022 yılı hedefinin 25 okulda daha ağaçlandırma çalışması yapmak olduğuna işaret ederek etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinlikte Orman İşletme İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan fidanlar vatandaşlara hediye edildi.

Etkinliğe Aydıntepe Kaymakamı Mehmet Arsoy, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Orman İşletme İl Müdürü Zeynel Yalçındağ ile vatandaşlar ve öğrencile