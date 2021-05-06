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ARPALI’DA KIŞLA İNŞAATI YÜKSELMEYE BAŞLADI

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt’un Arpalı beldesinde inşaat yapımı devam eden askeri kışla çalışmalarını yerinde inceledi.

ARPALI’DA KIŞLA İNŞAATI YÜKSELMEYE BAŞLADI
06 Mayıs 2021 Perşembe 15:54

Bayburt’un en önemli yatırımlarından birisi olan Arpalı Askeri Tugay Kışla inşaat alanında Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur ile incelemelerde bulunan Vali Epcim, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Arpalı beldesi sınırları içerisinde yapımı devam eden projede, nizamiye binası, enerji ve ısı yönetim merkezi, topçu taburu ile bağlı birlik binaları, lojistik destek komutanlığı binası, karargah binası ve konferans salonu ile tabur komutanlıkları binaları yer alacak.

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