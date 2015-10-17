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ARPALI VE KONURSUYA SENTETİK ÇİM FUTBOL SAHASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bayburt Milletvekili Naci Ağbal, Arpalı ve Konursuya "Sentetik Çim Futbol Sahası" kazandırıldığını bildirdi.

ARPALI VE KONURSUYA SENTETİK ÇİM FUTBOL SAHASI
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 Ağbal, Spor Toto yönetim kuruluna iletilen her iki talebinde onaylandığını belirten yazılı bir açıklama yayınladı.

Arpalı ve Konursu'lu gençlerimizin bizden "Sentetik Çim Futbol Sahası" talepleri vardı. Açıklamasını yapan Ağbal;

“ Bu talep doğrultusunda Spor Toto yetkilileri ile görüşmelerimiz neticesinde, Spor Toto Yönetim Kurulu'ndan bu iki talebimizin de kararı onaylandı.

Bugün Arpalı sentetik çim sahası için Spor Toto ile Arpalı Belediyesi arasında protokol imzalandı, yarın da Konursu için Spor Toto ve Bayburt Özel idaresi arasında protokolleri imzalanacaktır.

Arpalı ve Konursu’lu gençlerimize hayırlı olsun.”

 

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Yakup - 1 yıl önce
Farklı bir yerel medyada Gökçedere ismi de zikrediliyor?
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