ARPALI BELEDİYESİ 50 YAŞINI KUTLADI

1972 yılında beldelik statüsüne kavuşan Arpalı Belediyesi, 50. yaşını kutladı.

BAYBURTGÜNDEM- Arpalı Belediyesi, kuruluşunun 50. yılını muhteşem bir gece ile kutladı. Sehlan Burak, Muhsin Bayburtlu ve Orhan Hakalmaz’ın sahne aldığı gecede Arpalı Belediyesi’nin 50 yılında görev yapan tüm Belediye Başkanları onura edildi. Arpalı Şehit Çağlayan Irmak Parkı’nda halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen gece Muhsin Bayburtlu ve Sehlan Burak’ın seslendirdiği türkülerle başladı.

Arpalı Belediyesi, kuruluşunun 50. yılını muhteşem bir gece ile kutladı. Sehlan Burak, Muhsin Bayburtlu ve Orhan Hakalmaz’ın sahne aldığı gecede Arpalı Belediyesi’nin 50 yılında görev yapan tüm Belediye Başkanları onura edildi. Arpalı Şehit Çağlayan Irmak Parkı’nda halkın yoğun katılımıyla gerçekleşen gece Muhsin Bayburtlu ve Sehlan Burak’ın seslendirdiği türkülerle başladı.

Törende bir konuşma yapan Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Arpalı’nın, kadim şehir Bayburt’un önemli bir beldesi olduğunu hatırlatarak, belediyenin 50 yıllık sürecinde köyden şehirleşmeye doğru önemli adımlar atıldığını belirtti. Belediyenin kuruluşundan bugüne emek veren herkesi anan Polattimur, “31 Mart 2019’dan beri bizler de hali hazırda belediyenin emanet edildiği yetkili kişiler olarak, burayı daha yaşanabilir kılmak, insanların refah seviyesini artırmak, altyapı ve üstyapı sorunlarını çözmek için hizmet standartlarını daha yukarı taşımayı planlamalarla beldemiz kalıcı hizmetler yapmayı şiar edindik” dedi. Arpalı’ya en güzel hizmeti yapmanın gayreti içinde olduklarını söyleyen Polattimur, “Özellikle altyapı çalışmaları ve peyzaj düzenlemeleri ile önemli bir mesafe kat ettik. Beldemizi ilimiz dışında yaşayanlar için de bir çekim merkezi yapmanın gayretindeyiz. 2021 yılında temeli atılan, yapımı devam eden askeri tugay inşaatının hizmete girmesiyle, doğalgazın gelmesiyle bu coğrafyadaki yaşam kalitesi artmasını hedefliyoruz” diye konuştu. Daha fazla yenilikçi proje yürüteceklerini belirten Polattimur, Arpalı’nın bir dahaki kutlamasını ilçe olarak yapmak temennisinde bulundu. Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ve Bayburt Milletvekili Fetani Battal’ın birer selamlama konuşması yaptığı gecede Arpalı Belediyesi’nin 50 yılında görev yapan belediye başkanlarına teşekkür plaketi takdim edildi.

Arpalı Belediyesi’nin ilk belediye başkanı ve aynı zamanda Abdurrahman Polattimur’un babası olan Arif Polattimur ilerlemiş yaşına rağmen sahneye çıkarak, oğlunun elinden plaket aldı. Yine eski başkanlardan merhum Zeki Kostik’in plaketini Zekayi Kostik alırken, Necati Demirel, Kurban Karahan, Şadi Terzi, Aydın Irmak ise sahneye çıkmadı. Başkan Polattimur, bu duruma sitem etti. Polattimur, “Çok uzaklardan gelerek merhum Zekayi Kostik’in plaketini alan Zekeriya Kostik’e teşekkür ediyor, burada olup da gelmeyenleri ise sizlere havale ediyorum” dedi. 50. yıl kutlaması gecesine sponsor olarak destek veren isimlere de teşekkür plaketi takdim edildi.

Gecede Türk Halk Müziğinin sevilen seslerinden Orhan Hakalmaz sahne aldı. Aslen Bayburtlu olçan Hakalmaz, 'Söyleyin Bayburt'un Vasfi Halini' türküsü ile başladığı konserinde Anadolu'nun birçok yöresinden türküler seslendirdi. Geceye Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Garnizon Komutanı Zekeriya Tosun, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Jandarma Alay Komutanı Ramazan Yiğit, Aydıntepe Kaymakamı Mehmet Arsoy, siyasi parti temsilciler, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.