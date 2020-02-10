Arif Dağlar hayatını kaybetti

Bayburtlu Hemşerimiz Eski Kartal Belediyesi Başkanı Arif Dağlar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Eski Kartal Belediyesi Başkanı Arif Dağlar, uzun süredir hastanede tedavi görüyordu. Dağlar, bugün hayatını kaybetti.2004-2009 yıllarında Kartal Belediyesi Başkanlığını yürüten Dağlar'ın acı haberini alan sevenleri büyük üzüntü yaşadı.

Merhum Dağlar'ın cenazesi 11 Şubat Salı günü Pendik Çamlık Mahallesi Ali İzzet Begoviç Camiinde öğle namazına müteakkip kaldırılacak.

ARİF DAĞLAR KİMDİR?

1954 Bayburt doğumlu. İlköğretimini Bayburt’ta tamamladı.

Fenerbahçe Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi.

Sosyal, Kültürel, Sportif amaçlı sivil toplum kuruluşlarında başkanlıklar ve iş dünyasında üst düzey yöneticilik yaptı.

1997 – 2004 yılları arasında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Hamidiye A.Ş.’de Genel Müdürlük Yaptı.

Söz konusu dönemde ekibiyle beraber Türkiye ve dünya çapındaki projeleri altına imzasını attı.

Aldığı uluslararası ödüllerle de bu başarıyı pekiştirdi.

46 yıldır Kartal’da ikamet eden evli ve üç çocuk babası olan Arif Dağlar, İngilizce bilmektedir.