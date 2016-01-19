Arıcılara 350 Bin TL Arılı Kovan Desteği…

Arıcılık için çok elverişli bir coğrafya ve bitki örtüsüne sahip olan ilimizde arıcılığın geliştirilmesi için bakanlık desteklerinin yanında arıcılıkla ilgili mesleki eğitim kurslarımız devam etmekte olup, 2015 yılında 5 ayrı kursta 76 kişiye arıcılık eğitimi verilmiştir.
Ayrıca ORKÖY kapsamında bulunan köylerimizde arıcılık eğitimleri verilerek ORKÖY destekleri ile arılı kovan dağıtımları yapılmaktadır. Arıcılık eğitimi almak isteyen vatandaşlarımız mesleki eğitim kursları hakkında İl/İlçe Müdürlüklerimizden bilgi alabilirler.