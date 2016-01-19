Arıcılara 350 Bin TL Arılı Kovan Desteği…

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğümüz tarafından Bayburt il genelinde 307 arıcıya 350 bin TL arılı kovan destekleme ödemesi arıcıların banka hesaplarına aktarılmıştır.

İlimizde arıcılığı geliştirilmesi için Bakanlığımız destekleri çok önemli olup, i

lgili mevzuata göre Arı Yetiştiricileri Birliği üyesi (en az 30 adet fenni arılı kovanı bulunan) AKS'ye (Arı Kayıt Sistemi) kayıtlı arıcılarımıza kovan başına 10 TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Toplamda İlimiz genelinde 307 arıcıya

350 bin TL arılı kovan destekleme ödemesi yapılmıştır.

Arıcılık için çok elverişli bir coğrafya ve bitki örtüsüne sahip olan ilimizde arıcılığın geliştirilmesi için bakanlık desteklerinin yanında arıcılıkla ilgili mesleki eğitim kurslarımız devam etmekte olup, 2015 yılında 5 ayrı kursta 76 kişiye arıcılık eğitimi verilmiştir.

Ayrıca ORKÖY kapsamında bulunan köylerimizde arıcılık eğitimleri verilerek ORKÖY destekleri ile arılı kovan dağıtımları yapılmaktadır. Arıcılık eğitimi almak isteyen vatandaşlarımız mesleki eğitim kursları hakkında İl/İlçe Müdürlüklerimizden bilgi alabilirler.