Ülkücü Hareketin tanınmış simalarından Hemşerimiz,Naci Memiş, yaşam mücadelesini sonlandırdı.

Alparslan Türkeş’in yakınındaki isimlerden biri olan ve son olarak Türkeş’in Genel Sekreter Yardımcılığını yapan Memiş, Samsun’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1958 yılı Bayburt doğumlu olan Naci Memiş, 1978-1980 yılları arasında Bayburt Ülkü Ocakları Başkanı olarak görev yaptı. Milliyetçi Çalışma Partisi’nin Bayburt İl Başkanlığını da yürüten Memiş, 1991 seçimlerinde Bayburt Milletvekili adayı oldu.

1993’teki MHP Kongresi’nde Yürütme Kurulu’na girdi, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirildi. Yedi seneye yakın Alparslan Türkeş’in yanında bulundu ve özel sekreterliğini yaptı. Türkeş’in talimatı üzerine İslâm’da Birlik Şuuru ve Milliyetçi Hareket adlı seri konferansları düzenledi. Değişik gazete ve dergilerde yazıları yayınlandı. Memiş, çeşitli televizyon programları, seminer, konferans, panel ve söyleşilerle ülke meselelerine dair çözüm analizleri ve tahliller yapıyordu.

Yakutiye Cami’de kılınıp, Aydıntepe’de toprağa verilecek

Memiş’in cenazesi 29.05.2019 Çarşamba günü öğle namazına müteakip Yakutiye Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından Aydıntepe’de aile kabristanında toprağa verilecek. Memiş ailesi taziyeleri Bayburt Merkez Velişaban Mahalle Odası’nda kabul edecek.





