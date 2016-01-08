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Araştırma ve Uygulama Merkezi Bayburt’a Kazandırıldı

Bayburt Üniversitesi bünyesinde hizmet verecek olan Dede Korkut Araştırma ve Uygulama Merkezi Bayburt'a kazandırıldı.

Araştırma ve Uygulama Merkezi Bayburt’a Kazandırıldı
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 Konu ile ilgili bir açıklama yapan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, coğrafyamızda ve ilim dünyasında büyük bir öneme sahip olan Dede Korkut’un kurulan bu merkezle uluslararası ve daha kapsamlı bir şekilde araştırılacağını söyledi.

Rektör Coşkun, açılan merkezin Bayburt kültürünün gelişmesi için önemli bir adım olduğunu kaydederek kadim kültüre sahip Bayburt'a ait değerlerin bu merkezle gün yüzüne çıkacağını ifade etti. Dede Korkut Araştırma ve Uygulama Merkezinin Bayburt Üniversitesinin 8. araştırma ve uygulama merkezi olduğunu belirten Rektör Coşkun, "Şimdiye kadar olduğu gibi desteklerini sürekli arkamızda hissettiğimiz Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’a ve Milletvekilimiz Sayın Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu’na teşekkür ediyorum.” dedi. Bayburt Üniversitesinde daha önce 7 adet araştırma merkezi bulunuyordu.

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