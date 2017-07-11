Aras Edaş’ın Sanatçısı Baksı’da Ağırlandı

Avrupa konseyi müze ödülü’ne layık görülen Bayburt Baksı müzesi’nin kurucusu Hüsamettin Koçan Bayburt Aras Edaş’ın Direkçisi Mikail’i Baksı müzesinde ağırladı.

Yüzde 50 Mental Retardasyon ve disleksi rahatsızlığı olan Mikail Türk yaptığı çalışmalarla herkes tarafından hayranlık uyandırdı. Gördüğü yüksek gerilim hatlarını hafızasına kaydeden ve bunları kağıda aktarıp bire bir aynını çizen çizmeyle yetinmeyip artık materyallerden maketlerini yapan Mikail Türk Prof. Dr Hüsamettin Koçan ile bir araya geldi.

Müzeyi gezdiren ve eserlerini tek tek anlatan Prof.Dr Koçan; “Bu çocuklar özel çocuklar, derin duyguları özel yetenekleri olan, toplum tarafından sahip çıkılıp desteklenmesi gereken değerli tutulup özel kılınmalılar bunlar bizim şehrimizin çocukları, bunlar bizim çocuklarımız” diyerek Mikail için yeni projelerinin olduğunu, Mikail’in yaptığı çalışmaları büyük bir hayranlıkla müze ziyaretlerine gelen ziyaretçilerine bahsettiğini ve Mikail’in çalışmalarını müzesinde Mikail için özel bir bölümde sergileyebileceğini ve bir hafta çalışma atölyesinde ağırlayıp birlikte çalışabileceklerinin sözünü veren Koçan 12 Temmuz Çarşamba günü “Ayağımdaki diken” konulu sergisine Mikail Türk Özel davetlimdir diyerek sergisi ile aynı konuda olan yeni imzalı kitabını hediye ederek Mikail’in Müze için yaptığı direk çalışmasını kabul etmiştir.