Göletlere 50 Bin Yavru Balık Bırakıldı
Göletlere 50 Bin Yavru Balık Bırakıldı
0
0
1
0

Aras Edaş’ın Sanatçısı Baksı’da Ağırlandı

Avrupa konseyi müze ödülü’ne layık görülen Bayburt Baksı müzesi’nin kurucusu Hüsamettin Koçan Bayburt Aras Edaş’ın Direkçisi Mikail’i Baksı müzesinde ağırladı.

Aras Edaş’ın Sanatçısı Baksı’da Ağırlandı
11 Temmuz 2017 Salı 16:14

Yüzde 50 Mental Retardasyon ve disleksi rahatsızlığı olan Mikail Türk yaptığı çalışmalarla herkes tarafından hayranlık uyandırdı. Gördüğü yüksek gerilim hatlarını hafızasına kaydeden ve bunları kağıda aktarıp bire bir aynını çizen çizmeyle yetinmeyip artık materyallerden maketlerini yapan Mikail Türk Prof. Dr Hüsamettin Koçan ile bir araya geldi.

Müzeyi gezdiren ve eserlerini tek tek anlatan Prof.Dr Koçan; “Bu çocuklar özel çocuklar, derin duyguları özel yetenekleri olan, toplum tarafından sahip çıkılıp desteklenmesi gereken değerli tutulup özel kılınmalılar bunlar bizim şehrimizin çocukları, bunlar bizim çocuklarımız” diyerek Mikail için yeni projelerinin olduğunu, Mikail’in yaptığı çalışmaları büyük bir hayranlıkla müze ziyaretlerine gelen ziyaretçilerine bahsettiğini ve Mikail’in çalışmalarını müzesinde Mikail için özel bir bölümde sergileyebileceğini ve bir hafta çalışma atölyesinde ağırlayıp birlikte çalışabileceklerinin sözünü veren Koçan 12 Temmuz Çarşamba günü “Ayağımdaki diken” konulu sergisine Mikail Türk Özel davetlimdir diyerek sergisi ile aynı konuda olan yeni imzalı kitabını hediye ederek Mikail’in Müze için yaptığı direk çalışmasını kabul etmiştir.

İlgili Galeriler
Bayburt Belediyesi İfatr
Bayburt Belediyesi İfatr
Bayburt Derneği iftar
Bayburt Derneği iftar
Eyüpsultan Dernek İftarı
Eyüpsultan Dernek İftarı
Vaıf 2017 iftar
Vaıf 2017 iftar
Önceki Haber
Bayburt’ta Tarihi Dönüşüm Başlıyor
Sonraki Haber
VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, DOĞA SPORLARI TUTKUNLARINI BAYBURT'A DAVET ETTİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.