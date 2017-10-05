Aras Edaş Müşteri Bilgilerini Güncelliyor

Aras EDAŞ müşterilerine daha iyi hizmet vermek amacıyla müşteri bilgilerinde güncelleme yapıyor.

Müşteri bilgi sisteminde cep telefonları ve TC kimlik No’su güncel olmayan müşterilerini ziyaret ederek hem bilgilerini güncelliyor hem de talep ve şikayetlerini dinleyerek çözüme ulaştırmayı hedefliyor.

Aras Elektrik bakım onarım çalışmasından kaynaklı bölgesel kesinti bilgilerini mesaj atarak abonelerin anında haberdar olmasını sağlıyor.

Cep telefonu numarası güncel olmayan abonelerin ARAS ELEKTRİK hizmet merkezleri 444 7 850 numaralı telefona ya da 0530 107 0186 whatsapp ihbar hattına bildirerek bilgilerini güncelleyebilirler.