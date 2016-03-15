Ankaradaki terör saldırında Sümeyra Çakmak da terör kurbanı

Ankara’daki terör saldırısında Bayburtlu genç Sümeyra Çakmak’ta terör kurbanı oldu. Ankara’da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybeden 37 kişi içerisinde Bayburt’lu Sümeyra Çakmakta bulunuyor.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesindeki özel bir okulda sınıf öğretmenliği yapan Şahap Çakmak’ın üç çocuğundan birisi olan ve geçen yıl Gazi Üniversitesi Kimya Bölümünü bitiren Sümeyra Çakmak’ın Ankara’da KPSS kursu nedeniyle bulunduğu sırada otobüs durağında beklerken yaşanan patlamanın ardından hayatını kaybettiği belirtildi.



Acı haberi alan baba Şahap Çakmak, eşiyle Ankara’ya giderek kızının cenazesini teşhis etti. Sümeyra Çakmak’ın, cenazesi Bayburt’ta Konursu köyünde 15 .03.2016 salı günü öğle namazı sonrası toprağa verilecek.

Ankara'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu Güvenpark otobüs duraklarının ve çevik kuvvet noktasının bulunduğu bölgede Güvenpark ile Yüksel Caddesi’nin kesiştiği üst geçidin yakınında yaşanan patlamada 37 vatandaş hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından hayatını kaybeden ve şu ana kadar açıklanan isimler şöyle:

Muharrem Çermik - Malatya (Kuluncak) Bağdat Çermik - Malatya (Kuluncak) Mehmet Yursever - Çorum (Alaca) Ayşe İlojlioğlu - Sivas (Şarkışla) Taner Kılıç - Kırıkkale Feyza Acısu - Çankırı Oğuzhan Dura - Isparta Destina Periparlak - Konya Ferah Önder - Gümüşhane (Kelkit) Nevzat Alagöz - Iğdır Yaşar Durakoğlu - Kastamonu Kerim Sağlam - Tokat (Turhal) Ozancan Akkuş - Gaziantep Kemal Kalıç - Kırıkkale (Hasandede) Hamide Sibel Çetinkaya - Ankara Turgay Bulut - Ankara (Haymana) Cemal Özdiker - Ankara Atakan Eray Özyel - Ankara Nurettin Can Çalkınsın - Ankara Elvin Buğra Aslan - Ankara Berkay Baş - Ankara (Polatlı)

