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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, VALİ İSMAİL USTAOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, Vali İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti.

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, VALİ İSMAİL USTAOĞLU’NU ZİYARET ETTİ
16 Mart 2017 Perşembe 16:46
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Bayburt Üniversitesi’nde düzenlenen bir konferansa katılmak üzere Bayburt’a gelen TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, yanındaki heyetle Vali İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti. Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, ziyaret öncesi geldiği Bayburt Valiliği’nde Vali İsmail Ustaoğlu tarafından karşılandı. Burada Valilik Şeref Defterini imzalayan Prof. Dr. Mustafa Şentop daha sonra Vali İsmail Ustaoğlu ile birlikte valilik makamına geçti.

Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve yanındaki heyetle bir süre çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunan Vali İsmail Ustaoğlu ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyaret sırasında Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’a, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal ve İşadamı Kenan Yavuz’da eşlik etti.​

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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, VALİ İSMAİL USTAOĞLU’NU ZİYARET ETTİ
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