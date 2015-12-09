"ANADOLU YILDIZLAR LİGİ BASKETBOL GRUP YARIŞMALARI” BAYBURT'TA

Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığınca düzenlenen , "Anadolu Yıldızlar Ligi basketbol grup yarışmaları” Bayburt’ta gerçekleşecek.

Karakaşoğlu, yaptığı açıklamada, Bayburt olarak 11 ilden sporcunun katılacağı bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığınca düzenlenen yarışmanın üç gün süreceğini belirten Karakaşoğlu,

"Anadolu Yıldızlar Ligi basketbol grup yarışmaları 17-20 Aralık tarihleri arasında Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kız ve erkek takımlarıyla katılım olacak yarışmaya Artvin, Ardahan, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Tokat ve Trabzon'dan takımlar katılacak.

Buradaki müsabakalarda ilk ikiye kalan takımlar üst gruplara çıkma hakkı elde edecek. Bayburt’ta ki müsabakalara tüm Bayburt halkının katılımını bekliyoruz" dedi.