banner337

"ANADOLU YILDIZLAR LİGİ BASKETBOL GRUP YARIŞMALARI” BAYBURT'TA

Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığınca düzenlenen , "Anadolu Yıldızlar Ligi basketbol grup yarışmaları” Bayburt’ta gerçekleşecek.

banner330
 Karakaşoğlu, yaptığı açıklamada, Bayburt olarak 11 ilden sporcunun katılacağı bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığınca düzenlenen yarışmanın üç gün süreceğini belirten Karakaşoğlu,

"Anadolu Yıldızlar Ligi basketbol grup yarışmaları 17-20 Aralık tarihleri arasında Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kız ve erkek takımlarıyla katılım olacak yarışmaya Artvin, Ardahan, Bayburt, Erzurum, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Tokat ve Trabzon'dan takımlar katılacak.

 Buradaki müsabakalarda ilk ikiye kalan takımlar üst gruplara çıkma hakkı elde edecek.  Bayburt’ta ki müsabakalara tüm Bayburt halkının katılımını bekliyoruz" dedi.

İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
Kavcıoğlu İstifa etti
Sonraki Haber
BAYBURT’TA KENT KONSEYİ YENİDEN TOPLANIYOR
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
zekikalay - 1 yıl önce
anadolu yıldızlar maçını yayınlayan yerel tv varmı
Yanıtla Beğenme(0)