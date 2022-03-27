Anadolu Yakası Bayburt Derneği,Şehitlerimiz için Kur'an-ı kerim okuttu

Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği,Şehitlerimize saygı programı düzenledi.

BAYBURTGÜNDEM- Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği ,21 Şubat Bayburt’un kurtuluşunda şehit olan Askerlerimiz için Kur’anı Kerim okuttu dualar edildi.

Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği her yıl düzenlediği programı bu yılda Dernek Merkezinde düzenledi.

Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Adem Doğan ve yönetiminin düzenlediği program sonrasında Dernek önünde lokma dağıldı.

Programa Bayburt Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman,Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, Bayburtlular Federasyon Başkanı Hasan Saka, Bayburt Kültür ve yardım Derneği Şube Başkanları ve Köy Dernek Başkanları, bürokratlarımız ve hemşerilerimiz katıldı.