Anadolu Gençlik Bayburt Şubesinden alternatif yılbaşı

Anadolu Gençlik Derneği Bayburt Şubesi alternatif yılbaşı kutlama programı düzenledi.

Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen Mekke’nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programına halk yoğun ilgi gösterdi.

Programda konuşan Anadolu Gençlik Derneği Bayburt Şubesi Başkanı Fariz Tütüneken, “Miladi takvime göre 1 Ocak 630 tarihinde fethedilen Mekke’nin yeni bir yıl fetih yıldönümünde bir aradayız. Bu gece Anadolu Gençlik Derneğimiz, bu programla birlikte 81 şubemizde 600’ü aşkın noktada Mekke’nin ve Kudüs’ün Fethi programları düzenliyor” dedi.

Her yıl Mekke’nin Fethi olarak kutlanan programa Kudüs’ü de dahil ettiklerini söyleyen Tütüneken, “Bizim, İstanbul’un Fethini Diyarbakır’ın Fethinden, Diyarbakır’ın Fethini Kudüs’ün Fethinden, Kudüs’ün Fethini Mekke’nin ayırmadığımızı bilenler için bu adlandırma şaşırtırcı değildir. Mekke önlerindeki orduda hangi ruh varsa, Kudüs’te de, Diyarbakır’da da, İstanbul’da da aynı ruh vardı.

Fetih ruhu. Ancak biz bu programa Mekke’nin ve Kudüs’ün Fethi adını vererek insanımızdaki, kardeşlerimizdeki Kudüs bilincini de artırmak istedik. Malumunuz olduğu üzere 6 Aralık günü ABD Başkanı Trump, Kudüs’ün İsrail’in Başkenti olduğunu deklare etti. Biz üç haftadır bu kararın kabul edilemez olduğuna dair açıklamalar yapıyoruz. Meydanlarda, kampüslerde, sokakta, sosyal medyada, basın açıklamalarında bunun kabul edilemez olduğunu dile getiriyoruz. Mekke’den sonra yeryüzünün en eski şehri Kudüs’tür. Kudüs peygamlerin, şehitlerin, Allah dostlarının, salih insanların hepimize bir emanetidir” diye konuştu.

Hafı Bünyamin Akdağ’ın Kuran-ı Kerim okuduğu gecede Cıvıltı Eğitim Merkezi’nin minik öğrencileri maharetlerini sergilediler. Grup Salah Konseri ile devam eden program Siyeri Nebi Yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile son buldu. Programa, Belediye Başkanı Mete Memiş, Belediye Başkan Yardımcısı Nesumittin Selçuk, Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Osman Nuri Temur, Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Abdulmecit Bekmezci, MÜSDER Başkanı Adil Kacır ve davetliler katıldı.



