ANADOLU BAYBURTLULAR DERNEĞİ’NDEN VALİ VASİP ŞAHİNE ZİYARET

Anadolu Bayburtlular derneği yönetim kurulu İstanbul Valisi Vasip Şahin'i ziyaret etti.

İstanbul’da Bayburt’un kültürel değerlerini ön plana çıkarmak amacıyla kurulan Anadolu Bayburtlular Derneğinin Yönetim Kurulu aynı zamanda kendisi de Bayburtlu olan İstanbul Valisi Vasip Şahin’e ziyarette bulunarak dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi.Yönetim Kurulu Başkanı Alim Erdemir, yoğun mesai içerisinde görüşme imkanı sağladığı için Vali Vasip Şahin’e teşekkür ederek İstanbul’da yakalanan huzur ikliminde bilgi birikiminiz ve kamu yönetimindeki tecrübeniz önemli bir etkendir.Biz bir hemşeriniz olarak sizlerle gurur duyuyoruz.Rabbimiz gücünüze güç katsın dedi.Vali Vasip Şahin ziyaretlerinden dolayı Dernek Yöneticilerine teşekkür ederek kadim kültürümüze başkentlik yapmış İstanbul’da Anadolu kültürünü yaşatmaya çalışan STK’ların önemli bir görev icra ettiğini,birlik ve beraberlik anlayışı içinde faaliyetlerini sürdüren bu organizasyonlara destek olmaya çalıştıklarını ifade etti.Vali Şahin daha sonra ziyarete katılan Başkan Alim Erdemir, Yardımcıları Mimar Arif Çakır,Av. Muhammet Kıroğlu ve Fatih Ağbal ile hatıra fotoğrafı çektirdi.