AMATÖR SPOR KULÜPLERİNE MALZEME DESTEĞİ

Vali Ali Hamza Pehlivan, amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulundu.

Vali Pehlivan, Bayburt Valiliği himayesinde başlatılan “Kötü Alışkanlıklara Ret, Sporla Sağlıklı Yaşama Evet” Projesi kapsamında amatör sporculara malzeme desteğinde bulundu.

Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte açıklamalarda bulunan Vali Pehlivan, sporu teşvik etmek ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla bir takım projeler başlatıldığını ve çeşitli spor dallarında destekler verildiğini aktardı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ülke çapında amatör spor kulüplerini desteklemeye yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar ışığında ilimizde de çeşitli projelerin hayata geçirildiğini belirten Vali Pehlivan, “Ortak paydamız, spor, sağlık ve gençlerimizin erken yaşlarda sporu bir yaşam tarzı olarak benimsemesi ve bu sayede kötü alışkanlıklardan uzak tutulması. Bu sayede gençlerimizin hem zihinsel hem de bedensel gelişimlerine katkı sağlayarak başarılarını artırmalarını istiyoruz. Bugün itibariyle 11 futbol kulübümüze malzeme dağıtımı gerçekleştireceğiz. Bütün kulüplerimize forma ve krampon hediye ediyoruz. Diğer branşlara olan desteklerimiz de devam edecek. İlimiz ve ilçelerimizde okul kulüplerimizin spor faaliyetlerine organizasyonlarla, malzeme destekleriyle katkı sunmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Tüm kulüplerimiz ve sporcularımıza hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Vali Pehlivan açıklamalarının ardından kulüp yöneticisi ve sporculara malzemelerini dağıttı.

Etkinliğe İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Adem Köse, kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı.