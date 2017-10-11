AMATÖR SPOR HAFTASI KUTLANDI

Halkın düzenli olarak spora özendirilmesi ve ülkede spor bilinci ve kültürünün oluşturulması amacıyla kutlanan Amatör Spor Haftası kapsamında Bayburt’ta da etkinlikler düzenlendi.

Bayburt Kapalı Spor Salonunda düzenlenen ekinlikte konuşan Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt’ta amatör sporların gelişmesini önemsediğini ifade ederek “Sporu sadece futboldan ibaret gören bir il olmayalım. Yani salon sporlarını da önemseyelim. Özellikle Bayburt’ta çok önemli olan boks sporunda Bayburt’umuzun iftiharı olan kardeşlerimiz var. Ve yine bilek güreşi sporunda dünya şampiyonu olan kardeşlerimiz var” diye konuştu.

Bireysel Sporlara Desteğimiz Sürecek

Bayburt Belediyesi olarak bireysel sporlara desteklerinin süreceğini de söyleyen Başkan Memiş şöyle devam etti:

“Bu minvalde bireysel sporların desteklenmesi gerektiğine inandım ve bu inancımın gereği olarak da Bayburt’ta bilek güreşini belediye olarak uhdemize aldık. Ayrıca Bayburt’ta boks sporunda daha önemli başarılara imza atılması adına tuğra boks kulübünü de belediye bünyesine aldık. İnşallah bundan sonrada diğer salon sporlarında da yapılması gereken ne varsa Bayburt Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapacağız.”

Program Sonu Başkan Aşure dağıttı..

Protokol konuşmalarının ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çeşitli branşlardaki sporlarla uğraşan gençlerin ve çocukların sergiledikleri gösterilerle devam eden etkinlik Vali Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş’in sporculara ve protokol üyelerine aşure ikram etmesiyle sona erdi.