ALTYAPI İÇİN 25 EKİM’DE İHALEYE ÇIKACAĞIZ

Bayburt Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti 2016 yılı 2’inci değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

ALTYAPI İÇİN 25 EKİM’DE İHALEYE ÇIKACAĞIZ
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Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Vali Yardımcısı Abdulhamit Karaca, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak ve OSB Müteşebbis Heyeti temsilcileri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan OSB Müteşebbis Heyeti Başkanı Vali İsmail Ustaoğlu, Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan ‘Yeni Teşvik Paketi’nin Bayburt için bulunmaz bir fırsat olduğunu belirterek, “Yıllar önce kurulmasına rağmen halen tam olarak istenilen doluluk oranına ulaşamayan Bayburt Organize Sanayi Bölgesi’nin kaderi teşvik paketiyle inşallah yakın zamanda değişecek.” dedi.
Alt yapı sorunları yaşayan sanayi bölgelerinin nitelikli yatırımcıyı kendine çekemeyeceğini dile getiren Vali İsmail Ustaoğlu, “Sanayi bölgeleri için olmazsa olmaz diye tabir edebileceğimiz alt yapı meselesini 2017 yılında tamamıyla halletmiş olacağız. Sayın Maliye Bakanımız Naci Ağbal’ın büyük destekleriyle Bayburt OSB’nin 1’inci etap yol, içme suyu, telekomünikasyon ve kanalizasyon alt yapı işlerinin ihalesini 25 Ekim’de yapacağız.” diye konuştu.
Vali İsmail Ustaoğlu OSB içerisinde yer alan parsellere doğalgaz hattı ulaştırma çalışmalarının aralıksız devam ettiğine dikkat çekerek, yılsonuna kadar faaliyetlerine devam eden işletmelere ise doğalgaz akışı sağlanacağının bilgisini verdi.
Vali İsmail Ustaoğlu konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Önümüzdeki sene 1’inci Etap’ta bulunan tüm parsellerde sürekli doğal gaz akışı sağlanabilecek. Sayın Başbakanımızın açıkladığı ‘Yeni Teşvik Paketi’nden ilimizin maksimum bir şekilde yararlanabilmesi için alt yapımızın talebe cevap verecek nitelikte olması gerekiyor. Yapılacak olan alt yapı çalışmaları sayesinde bu hedefi yakalamış olacağız. Önümüzdeki dönem bir yandan alt yapı çalışmalarımızı devam ettirirken diğer yandan Bayburt ve Bayburt OSB için etkin bir tanıtım çalışmasıyla yeni yatırımcıları Bayburt’a getirmeye çalışacağız.”
Vali İsmail Ustaoğlu’nun konuşmasının ardından Müteşebbis Heyeti OSB’de yatırım için öncelikli sektörler hakkında fikir alış verişinde bulunarak görüş ve önerilerini sundu.

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