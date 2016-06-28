Alt Yapı Çalışmaları Hakkında Kamuoyu Duyurusu

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş alt yapı çalışmaları ile ilgili yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Alt Yapı Çalışmaları Hakkında Kamuoyu Duyurusu
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Bilindiği üzere alt yapı çalışmalarımız 10. 06. 2016 tarihinde tamamlanmıştır. Son aşamadaki yeni hat- parsel bağlantılarının yapımı bina sahiplerine aittir. 20 Temmuz 2016 ya kadar parsel bağlantılarınızı yaptırmanız gerekmektedir.
Kalıcı yol ve kaldırım çalışmalarımız Temmuz ayı sonu itibariyle başlayacak olup, parsel bağlantılarını yukarıda belirtilen tarihten sonraya bırakarak kalıcı yol ve kaldırımlara zarar veren bina sahiplerine 5326 sayılı kanun kapsamında cezai işlem uygulanacak, yol ve kaldırımlara verilen zararlar ise bina sahiplerinden tahsil edilecektir.
Siz kıymetli hemşehrilerimize daha kalıcı hizmetler sunabilmek için gerekli hassasiyeti göstererek hat-parsel bağlantılarını zamanında yaptırmanızı rica ederim."
 
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Erhan yegen - 6 ay önce
Benim yorumum konu dışında olacak mail attım gönderilmedi bugün saat 10 da Bayburt bursa otobusu ile bursaya seyehat etmek için gittim saat 9 55 de otobüsün yanına vardım o sırada eşyalarının olduğu el çantamı arabada unuttuğumu anladım sonra arayarak çabucak çantamı getirin otobüs bekliyor dedim daha sonra otobüs terminalin karşısına gecti bana tedasin oraya gelsinler orada çantanı versinler dendi bende otobüse bindim sonra tedasi da geçti otobüs durmadı sonunda kredi yurtlar kurumunda zorda olsa otobüsü durdurdum çantam başka araç ile getirildi sonra otobüse bindim iki dk beklemek istemeyen otobüs şoförü egosunu tatmin ederek bir km yoldan sonra başka araç sanki eskort gibi gelerek çantamı teslim etti bu durum bi bayburtlu olarak Bayburt un otobüs firmaları yararlanın diye milliyetçilik yapmak bana kaldı sonra bu durumu facebook adresimden paylaştım bu durum bazıları tarafından öğrenilmiş ki otobüs şoförlerine demişler şoförler beni yanlarına çağırıp hakaret tehdit hatta darp etmek istediler şu şehrinde beni indirdiler daha sonra otogar içinde diğer şoför hıncını alamamış olacaktı tekrardan üzerime yürüdü ve biletimi zorla almak istedi araya şu şehrinde otogarin çalışanları girdi ve bu şoförün beni darp etmesini engellediler ben biletimi internet üzerinden aldım bana bilet dahi vermediler bunu da zorla almak istedi firma luks bayburt seyehat 69Ap222 Bunu bayburtlu hemşehrilerim okusun bizler olmadıkça sizler hiçsiniz unutmayın luks bayburt firması sahipleri insanlara değer verin hakkımı sonuna kadar kanuni ve yasal yollardan arayacağım bunu lütfen yayınlayın beni de Bayburtta herkes tanır korkum yok ismim de yazıyor ismim Erhan soyadım yegen adliyede görev yapiyorum
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