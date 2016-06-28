Alt Yapı Çalışmaları Hakkında Kamuoyu Duyurusu

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş alt yapı çalışmaları ile ilgili yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



Kalıcı yol ve kaldırım çalışmalarımız Temmuz ayı sonu itibariyle başlayacak olup, parsel bağlantılarını yukarıda

Siz kıymetli hemşehrilerimize daha kalıcı hizmetler sunabilmek için gerekli hassasiyeti göstererek hat-parsel bağlantılarını zamanında yaptırmanızı rica ederim."

Bilindiği üzere alt yapı çalışmalarımız 10. 06. 2016 tarihinde tamamlanmıştır. Son aşamadaki yeni hat- parsel bağlantılarının yapımı bina sahiplerine aittir. 20 Temmuz 2016 ya kadar parsel bağlantılarınızı yaptırmanız gerekmektedir.Kalıcı yol ve kaldırım çalışmalarımız Temmuz ayı sonu itibariyle başlayacak olup, parsel bağlantılarını yukarıda belirtilen tarihten sonraya bırakarak kalıcı yol ve kaldırımlara zarar veren bina sahiplerine 5326 sayılı kanun kapsamında cezai işlem uygulanacak, yol ve kaldırımlara verilen zararlar ise bina sahiplerinden tahsil edilecektir.Siz kıymetli hemşehrilerimize daha kalıcı hizmetler sunabilmek için gerekli hassasiyeti göstererek hat-parsel bağlantılarını zamanında yaptırmanızı rica ederim."