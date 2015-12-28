Alper son yolculuğuna uğurlandı

Kullandığı otomobilin dereye yuvarlanması sonucu ölen CHP Bayburt İl Başkanı Kaldırımoğlu'nun oğlu toprağa verildi.

Gümüşhane'de, kullandığı otomobilin dereye yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden CHP Bayburt İl Başkanı İbrahim Kaldırımoğlu'nun oğlu Alper Kaldırımoğlu, toprağa verildi.

31 yaşındaki Kaldırımoğlu için Bayburt merkeze bağlı Yaylapınar köyü Durusu Mezrası Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, babası İbrahim Kaldırımoğlu, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal, MHP İl Başkanı Süleyman Burç ve vatandaşlar katıldı.

Kaldırımoğlu'nun cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Durusu mezrasındaki aile mezarlığına defnedildi.

Trabzon'a gitmek üzere önceki gün 69 AR 390 plakalı otomobiliyle Bayburt'tan ayrılan Alper Kaldırımoğlu'ndan (31) haber alamayan ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirmişti. Kaldırımoğlu'nun cep telefonu sinyallerinin takip edilmesi sonucu Gümüşhane ve Bayburt arasında bulunan Vauk Dağı eteklerindeki Duymadık köyü yol ayrımında dereye yuvarlanmış otomobiline ulaşılmış, araçta sıkışarak hayatını kaybeden Kaldırımoğlu'nun cesedi, Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.aa