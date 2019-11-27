Alparslan Türkeş, 102. Doğum gününde anıldı

Bayburt Ülkü Ocakları, Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’in 102. Doğum Günü dolayısıyla Türk Dünyası Parkı önünde fotoğraf sergisi düzenledi.

Bayburt Ülkü Ocakları Başkanı Yunus Emre Zengin, Başbuğ Alparslan Türkeş’i her zaman hatırlayacaklarını dile getirerek, serginin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başbuğ Alparslan Türkeş’in 102. Doğum Günü anısına açılan sergi akşam saatlerine kadar ziyaretçileri ağırlarken, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi İdris Aydın ve Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanı Muharrem Baykal da ziyaretçiler arasındaydı.

Ocak Başkanı Yunus Emre Zengin, sergi alanında yapmış olduğu konuşmada; “Türk siyasetine damga vurmuş Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in doğum günü münasebetiyle böyle bir sergiye karar verdik. Başbuğumuzun önemini ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katkılarını bir nebze olsun anlamak ve anlatmak amacıyla sergimizi açtık. Bu vesileyle rahmet ve minnetle kendisini tekrar yâd ediyoruz” ifadelerini kullandı.





