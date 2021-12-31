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Ali Vahit Atıcı Kurtuluş Spor’un Yeni Başkanı oldu.

Bayburt’un köklü kulüplerinden birisi olan Kurtuluş Spor, yaptığı kongre sonrası başarılı günlerine yeniden dönmek için çalışmalara başladı.

Ali Vahit Atıcı Kurtuluş Spor’un Yeni Başkanı oldu.
31 Aralık 2021 Cuma 15:44

BAYBURTGÜNDEM-  Yapılan kongre sonrası kulüp başkanlığına seçilen Ali Vahit Atıcı, nemli açıklamalarda bulundu.

Kurtuluş sporun yeni başkanı Ali Vahit Atıcı’nın açıklamaları şöyle;

“Kulübümüz Bayburt’un 1957 kurulmuş en eski kulüplerinden biridir. İsmi Bayburt’umuzun kurtuluşu dan almış renkleri kırmızı siyahtır kırmızı şehitlerimizin kanını temsil eder siyah renginiz Bayburt’umuzun işgal altında ki kara günlerini temsil ediyor.

Bugüne kadar kulübümüze hizmet etmiş başta, Kenan Koç, Asım Durulmuş, İsmail Albayrak, Sabri Subay, Ziya Öztürk, Ükkaşe Emir, Adem Aydoğdu, Yaşar Kobal, Yaşar Durmuş, Yavuz Çoban, ve ismini sayamadığım nice emektarlarımızı hasretle anıyorum ahirete göç etmiş büyüklerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

Kulübümüzde bugüne kadar yöneticilik yapmış veya üyelere de buradan saygılar sunuyorum. Bayburt il takımı olan Kurtuluş sporumuz bundan sonra da hedeflerini büyüterek Bayburt gençliğine hizmet edecektir. Bir önceki Başkanımız, Yavuz Çoban’a da bugüne kadar verdiği emeklerden ötürü teşekkür ediyorum.

“Çalhanoğlu gibi isimleri neden kazandırmayalım”

Yeni yönetimde ki arkadaşlarımız ve üyelerimizle hizmet etmeye devam edeceğiz. Hocalarımıza ve futbolcularımıza başarılar diliyorum.

Şimdi önümüze bakıp Bayburt gençliği ile birlikte olup gençleri spor alanında ki hayallerini gerçekleştirmek için gece gündüz çalışacağız.

Amacımız şehrimizdeki sporcu kardeşlerimizin yeteneğini ortaya çıkarmak telefonum 7/24 açık bu şehrin evlatlarına kapımız sonuna kadar açık. Bayburt’tan neden bir yıldız çıkarmayalım. Hakan Çalhanoğlu gibi bir isim şehrimizin bağrından yetişti nice hakanları bu şehirden yetiştirerek dünya futboluna şehrimizin ismini duyuracağız. Her şey Bayburt için” dedi.

Kongre sonrası yönetim ve futbolcuları ziyaret eden Atıcı günün anısına fotoğraf çektirip takımdan şampiyonluk sözü aldı.

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