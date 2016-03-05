Ali Haydar Karabacak görevden alındı

BAYKES Genel Müdürü Ali Haydar Karabacak yönetim kurulu kararıyla görevden alındı. Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Ali Haydar Karabacak görevden alındı
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BAYKES Genel Müdürü Ali Haydar Karabacak yönetim kurulu kararıyla görevden alındı.
Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Baytaş Bayburt Toprak Sanayi Ticaret A.Ş’den 1998 yılında firmamız tarafından satın alınarak BAYKES İNŞAAT GIDA TEKSTİL TURİZM SAN TİC. LTD. ŞTİ olarak kurulan şirketimizin Genel Müdürü Ali Haydar Karabacak, görülen lüzum üzerine 05.03.2016 tarihinde görevinden alınmıştır.

Etiketler; #Ali Haydar Karabacak görevden alındı
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bekir - 10 ay önce
adam, adam.
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Murat akdagli - 10 ay önce
Ey yonetim kurulu bangi gorulen luzum uzerine ali haydar karabacagi gorevden aldiniz. Onuda aciklasaydiniz samimigetinize inanirdik. Ama simdi sisteme uydugunuza inaniyoruz.
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