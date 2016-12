Aksa Doğalgaz Engelli abonelerine acil hizmet sunarak

Aksa Doğal Gaz başlattığı “Can Yoldaşı” projesiyle talebini anlatmakta güçlük çeken duyma, konuşma, görme ve bedensel engelli abonelerinin yardımına koşacak. Aksa Doğal Gaz, “Doğal Gaz Acil 187 Hattı”nı arayan engelli abonelerine anında doğal gaz acil ekiplerini sevk ederek engelleri aşacak.

Türkiye’de doğal gaz dağıtım hizmeti verdiği 22 il merkezi, 26 ile bağlı toplamda 104 ilçe ve beldede abonelerine kesintisiz ve güvenli gaz hizmeti sunan Aksa Doğal Gaz, başlattığı sosyal sorumluluk projesiyle engelli abonelerine acil durumlarda çok daha hızlı hizmet götürecek.

Can Yoldaşı projesi kapsamında, Aksa Doğal Gaz’ın abone sistemine engelli olduğuna dair kayıt yaptıranlar, “Doğal Gaz Acil 187 Hattı”nı aradığında sistem, çağrının engelli bir aboneden geldiğini otomatik olarak gösterecek. Çağrı merkezindeki görevli de engelli abonenin talebini anlatmasını beklemeden, doğal gaz acil ekiplerini olay yerine yönlendirecek. Aksa Doğal Gaz, uyguladığı bu projeyle tehlike anında yalnız olan engelli abonelerine acil hizmet sunarak hayat kurtaracak.





Proje hakkında bilgi veren Aksa Doğal Gaz CEO’su Yaşar Arslan “Ülkemizde 8 milyonun üzerinde engelli vatandaşımız var. Engelliler hayatın her alanında çok çeşitli zorluklarla karşılaşıyor. Biz de Türkiye’nin üçte biri gibi büyük bir alanda hizmet veren bir grup olarak engellilerin hayatında kendi alanımızla ilgili neleri geliştirebileceğimizi düşündük ve Aksa Doğal Gaz Can Yoldaşı Projesi’ni kurguladık. Projenin adını özellikle ‘Can Yoldaşı’ olarak belirledik. Çünkü hepimizin, doğuştan ya da sonradan engelli olan abonelerimizin yaşadıkları sıkıntılara dair duyarlı olmamız gerekiyor. Biz de bu projeyle engelli abonelerimize can yoldaşı olmayı, onların en azından doğal gazla ilgili sorunlarına daha hızlı yanıt verebilmeyi amaçladık” dedi.





Çağrı merkezinde özel hizmet

Türkiye’deki çağrı merkezlerinin büyük bölümünün engelli abonelere özel bir hizmet sunmadığına dikkat çeken Arslan “Projeyi oluştururken, duyma ya da konuşma engelli bir aboneden Doğal Gaz Acil 187 hattına çağrı geldiğinde acil yardım ihtiyacını telefonda nasıl anlatabileceğini düşündük. Çağrı merkezlerinde çalışanlar, karşıdan hiçbir ses gelmediği ve probleme dair bir şey anlatılmadığı takdirde eli kolu bağlı kalmakta veya gereksiz arama diye telefonu kapamaktadır. Bunun yanı sıra çağrı merkezimize gelen acil çağrıların yaklaşık yüzde 70’ini telefonda yaptığımız yönlendirmelerle çözebildiğimizi ancak engelli abonelerimize bu tür bir yönlendirme yapamayacağımızı, özellikle duyma, konuşma, görme ve bedensel engelli abonelerimizin bu yönlendirmeleri yerine getiremeyeceğini düşündük. Bu nedenlerle, Aksa Doğal Gaz Can yoldaşı projesini hayata geçirmeye karar verdik” diye konuştu.

Kayıt yaptırmaları yeterli

Arslan, Can Yoldaşı Projesi’nden yararlanmak isteyen abonelerinin, engellilik durumunu belgeleyen evraklarla birlikte Aksa Doğal Gaz’a müracaat ederek sisteme kayıt yaptırmalarının yeterli olacağını söyledi. Kayıt işleminden sonra başvuruda belirtilen telefon numaralarından gelen çağrıların sistem tarafından tanınacağını ifade eden Arslan “O numaradan gelen çağrılarda acil ekiplerimiz hemen adrese yönlendirilecek, abonemizin ihtiyacı olan yardım hızla kendisine ulaştırılacaktır” ifadelerini kullandı.

Arslan, bu projeyi Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) bünyesinde çok kısa bir süre içinde tüm doğal gaz şirketlerine yaygınlaştırmak için gerekli çalışmaları da yapacaklarını sözlerine ekledi.

Arslan, sosyal sorumluluk projeleri ve doğal gaz tüketicisinin aldığı hizmet kalitesinin artırılması konusuna büyük bir önem veren Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu (EPDK) Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz’a, EPDK kurul üyelerine, Doğal Gaz Daire Başkanı’na da teşekkürlerini sundu.