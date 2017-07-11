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Akkoyunlu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne getirildi

Bayburt Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevine Hayrettin Haluk Akkoyunlu getirildi.

Akkoyunlu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne getirildi
11 Temmuz 2017 Salı 16:42

Bayburt Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevine Hayrettin Haluk Akkoyunlu getirildi. Sosyal Hizmet Merkezi, Memnune Evsen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitayon Merkezi ve  Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin de bağlı olduğu Bayburt Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürü Hayrettin Haluk Akkoyunlu atandı.

Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği kurucusu da olan Akkoyunlu, geçmişte Bayburt Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunmuştu. Çalışkan ve başarılı kimliğiyle bilinen Akkoyunlu, 10 Temmuz 2017 Pazartesi günü itibariyle yeni görevine başladı. Akkoyunlu, yeni görevi ile ilgili yaptığı kısa açıklamada, "13 Nisan 2000 yılında Bayburt'ta kurduğumuz Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği (ŞADDER) olarak yapmaya çalıştığımız hizmetlerimizi inşallah şimdi devletimizin gücü ile yapacağız. Devletimizin şefkatli elini onlara daha hızlı ve daha güzel bir şekilde ulaştıracağız" ifadelerini kullandı.

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