Akademisyenlere tepki çığ gibi büyüyor

Alim Erdemir’den ihanet bildirisine suç duyurusu… “Halkın vicdanını, şehitlerimizin de kemiklerini sızlattılar”

Anadolu Bayburtlular Derneği Başkanı Alim Erdemir :"Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" üyelerinin, "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisinde imzası bulunan akademisyenler hakkında terör örgütüne destek verdikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Erdemir “Halkın vicdanını, şehitlerimizin de kemiklerini sızlattılar” dedi.

Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Alim Erdemir, kendi adına hazırladığı suç duyurusu dilekçesini Anadolu Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'na verdi.

Erdemir dilekçede, “Türkiye Cumhuriyeti polisi ve ordusunu ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü faaliyetleri sanki Kürt halkına yönelik bir asamilasyon ve yok etme çabası olarak bildiri yayınlayan akademisyenler, halk arasında kin ve nefreti körükleyerek ülkenin geleceğini tehlikeye atarak, uluslararası arenada ülkemizi küçük düşürmeye çalışmışlardır” denildi.

Dilekçede, söz konusu bildiride imzası bulunan akademisyenler hakkında terör örgütüne destek ve TMK, TCK’nın ilgili maddelerince cezalandırılması talep edildi.

Suç duyurusu sonrası açıklama yapan Alim Erdemir, “Akademisyenlerin bu tepkisi, Türkiye'nin aydınlık geleceğine sözde aydınların karanlık duruşudur" dedi.

Doğu ve Güneydoğu'da canları pahasına mücadele eden askerin motivasyonunu etkileyici söylemlerin, terör örgütlerinin gücünü artırmaya yönelik çabalar olduğuna belirten Erdemir, "Bu akademisyenlerin maksatları eğitim değildir. Kendini aydın olarak tanıtan akademisyenlerin bu davranışı milletimizin vicdanını, şehitlerimizin de kemiklerini sızlatmıştır" dedi.