banner337

Akademisyenlere tepki çığ gibi büyüyor

Alim Erdemir’den ihanet bildirisine suç duyurusu… “Halkın vicdanını, şehitlerimizin de kemiklerini sızlattılar”

Akademisyenlere tepki çığ gibi büyüyor
banner330
 Anadolu Bayburtlular Derneği Başkanı Alim Erdemir :"Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" üyelerinin,  "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisinde imzası bulunan akademisyenler hakkında  terör örgütüne destek verdikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.  Erdemir  “Halkın vicdanını, şehitlerimizin de kemiklerini sızlattılar” dedi.

Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Alim Erdemir, kendi adına hazırladığı suç duyurusu dilekçesini Anadolu Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'na verdi.  

Erdemir dilekçede, “Türkiye Cumhuriyeti polisi ve ordusunu  ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde terör örgütü PKK'ya karşı yürüttüğü faaliyetleri sanki Kürt  halkına yönelik bir asamilasyon ve yok etme çabası olarak bildiri yayınlayan akademisyenler, halk arasında kin ve nefreti körükleyerek ülkenin geleceğini tehlikeye atarak, uluslararası arenada ülkemizi  küçük düşürmeye çalışmışlardır” denildi.  

Dilekçede, söz konusu bildiride imzası bulunan akademisyenler  hakkında terör örgütüne destek ve TMK, TCK’nın ilgili maddelerince cezalandırılması  talep edildi.

Suç duyurusu sonrası  açıklama yapan Alim Erdemir, “Akademisyenlerin bu tepkisi, Türkiye'nin aydınlık geleceğine sözde aydınların karanlık duruşudur" dedi.

Doğu ve Güneydoğu'da canları pahasına mücadele eden askerin motivasyonunu etkileyici söylemlerin, terör örgütlerinin gücünü artırmaya yönelik çabalar olduğuna belirten Erdemir, "Bu akademisyenlerin maksatları eğitim değildir. Kendini aydın olarak tanıtan akademisyenlerin bu davranışı milletimizin vicdanını, şehitlerimizin de kemiklerini sızlatmıştır" dedi.

İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
Medeniyet Kulübü Faaliyet Raporunu Açıkladı
Sonraki Haber
BAYBURT GRUP FARKLI GALİP GELDİ
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.