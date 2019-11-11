AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı,Teşkilat Başkan yardımcısı ve Milletvekilleri Bayburt Demirözü Belediyesini ziyaret etti.

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer Teşkilat mensuplarıyla Belediye çalışmaları hakkında istişarelerde bulundular. Ziyarete: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Teşkilat Başkan Yardımcısı, Rize Milletvekili Muhammet Avcı, Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Furkan Leventoğlu, Çevre Şehircilik Komisyon Başkanı, Trabzon Milletvekilimiz Muhammet Balta, Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, İl Kordinatörü Erzurum Milletvekilimiz İbrahim Aydemir, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Gümüşhane İl Başkanı Celalettin Köse, Önceki Dönem İl Başkanı Fatih Yumak, Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Turgut, Kadın Kolları Başkanı Dilek Atamer katıldı.

