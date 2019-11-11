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AK Parti Teşkilatından Demirözü Belediyesine Ziyaret..

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı,Teşkilat Başkan yardımcısı ve Milletvekilleri Bayburt Demirözü Belediyesini ziyaret etti.

AK Parti Teşkilatından Demirözü Belediyesine Ziyaret..
11 Kasım 2019 Pazartesi 15:11

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer Teşkilat mensuplarıyla Belediye  çalışmaları hakkında istişarelerde bulundular.

Ziyarete: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı  Erkan Kandemir, Teşkilat Başkan Yardımcısı, Rize Milletvekili  Muhammet Avcı, Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Furkan Leventoğlu, Çevre Şehircilik Komisyon Başkanı, Trabzon Milletvekilimiz  Muhammet Balta, Trabzon Milletvekili  Adnan Günnar, İl Kordinatörü  Erzurum Milletvekilimiz  İbrahim Aydemir, Bayburt Milletvekili  Fetani Battal, Gümüşhane Belediye Başkanı  Ercan Çimen, Bayburt İl Başkanı  Hacı Ali Polat, Trabzon İl Başkanı  Haydar Revi, Gümüşhane İl Başkanı  Celalettin Köse, Önceki Dönem İl Başkanı Fatih Yumak, Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya, Arpalı Belediye Başkanı  Abdurrahman Polattimur, İl Gençlik Kolları Başkanı  Osman Turgut, Kadın Kolları Başkanı  Dilek Atamer katıldı.


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