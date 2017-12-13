Ak Parti Merkez İlçe Yönetiminden Başkan Memiş’e Ziyaret

Yeni seçilen Ak Parti Bayburt Merkez İlçe Teşkilatı Başkanı Resul Kaya ve yönetim kurulu üyeleri Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret ettiler. Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ile Şahin Kızılaslan ve Belediye Meclis Üyelerinin de hazır bulunduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş, Kaya ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diledi.

Ak Parti Bayburt Merkez İlçe yönetimiyle bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Mete Memiş inşallah Bayburt için doğru şeyler yapacağız. Bunu da beraber yapacağız. Bir olduğumuz an, beraber olduğumuz an bu şehirde yapamayacağımız hizmet yok dedi.

Geçtiğimiz günlerde Trabzon’da meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybeden belediye personeli Ali Vahit Yıldızhan için başsağlığı ve yaralanan personel için geçmiş olsun temennisinde bulunan Başkan Resul Kaya ve yönetim kurulu üyeleri ise Başkan Memiş’e kendilerine gösterdiği ilgi ve Bayburt için yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler.​