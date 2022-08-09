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AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI VE ESENLER BELEDİYE BAŞKANI’NDAN BAŞKAN PEKMEZCİ’YE ZİYARET

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bayburt’a gelen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu beraberlerinde kalabalık bir heyetle Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ziyarette bulundular.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI VE ESENLER BELEDİYE BAŞKANI’NDAN BAŞKAN PEKMEZCİ’YE ZİYARET
09 Ağustos 2022 Salı 13:53

BAYBURTGÜNDEM-   İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Başkan Göksu ve beraberlerindeki heyeti Bayburt’ta ve Bayburt Belediyesi’nde ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Hükmü Pekmezci, misafirlerine Bayburt’un tarihi ve kültürel kimliği hakkında bilgiler vererek belediye çalışmalarından bahsetti. Pekmezci, belediye meclisinde kararların hepsinin oy birliği ile alındığını vurgulayarak bu durumun Bayburt’ta dayanışma, birlik ve beraberliğin her daim var olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise Bayburt’ta bulunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını söyleyerek misafirperverliğinden dolayı Başkan Pekmezci’ye teşekkür ettiler ve çalışmalarında başarı temennisinde bulundular.

Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ve Belediye Meclis Üyeleri’nin hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Pekmezci misafirlerine ziyaret anısına plaket takdiminde bulunarak çeşitli hediyeler verdi.

Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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