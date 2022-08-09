AK Parti İstanbul İl Başkanı ve Esenler Belediye Başkanından Arpalıya Ziyaret

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tefik Göksu Arpalı Belediye Başkanı Polattimuru ziyaret ettiler.

BAYBURTGÜNDEM- AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İstanbul Esenler Belediye Başkanı ve İBB Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Başkanı Mehmet Tefik Göksu ve İstanbul AK Parti İl Başkan yardımcısı Cemal Sarıhan Arpalı Belediyesini ziyaret ettiler.

Başkan Polattimur’a Ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade ettikten sonra AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ,İstanbul Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tefik Göksu ve İstanbul AK Parti İl Başkan yardımcısı Cemal Sarıhan’a hediye takdim ettiler.

Güncel siyaset ve Arpalıda yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunan heyet Arpalıdaki çalışmaları yerinde görmek için kısa bir gezi yaptılar.