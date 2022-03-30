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AK PARTİ İL GENÇLİK KOLLARI,SINAVLARA HAZIRLANAN GENÇLERİ UNUTMADI

AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları sınavlara hazırlanan öğrencileri yine unutmayarak yanlarında oldu.

AK PARTİ İL GENÇLİK KOLLARI,SINAVLARA HAZIRLANAN GENÇLERİ UNUTMADI
30 Mart 2022 Çarşamba 11:59

BAYBURTGÜNDEM-  Kütüphanelerde ders çalışan öğrencileri ziyaret ederek kahve ikramında bulunup başarı dileklerini ilettiler. AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu ise şunları belirtti; AK Gençlik olarak ulaşılmadık tek bir genç kardeşimiz kalmayıncaya kadar sürekli sahada olacağız. Şimdi de sınav dönemindeki genç kardeşlerimizi ziyaret ettik. Yoğun bir şekilde gecenin geç saatlerine kadar ders çalışıyorlar.

Biz de bir nebze olsun onlara destek verebilmek adına yoğun tempolarının arasında arkadaşlarımızla kahve ikramında bulunarak başarı dileklerimizi ilettik. Her bir genç kardeşimiz bu ülkenin geleceği. Kendileriyle kısa da olsa sohbet etme fırsatı bulduğumuzda; ülkemize, şehrimize, milletimize dair güzel hayallerini, hedeflerini duyunca bizim enerjimiz arttı. Hem lise hem de üniversitelerde sınav dönemindeki genç kardeşlerime bir kez daha kolaylıklar diliyorum. 

Bayburt AK Gençlik olarak; zaman mefhumu olmaksızın, olmamız gereken yerde olmaya devam edeceğiz.

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