AK Parti il başkan yardımcısı Güneş, Bayburt’ta yapılan orman ve ağaçlandırma çalışmalarını anlattı

GÜNEŞ: “20 YILDA 8 MİLYON ADET FİDANI TOPRAKLA BULUŞTURDUK” AK Parti Bayburt İl Başkan Yardımcısı Güneş, " Daha yeşil bir Bayburt parolası ile çıktığımız bu yolda son 20 yılda 8 milyon adet fidanı toprakla buluşturduk ve bu yıl içerisinde 300 bin fidanımızı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

BAYBURTGÜNDEM- Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bayburt İl Başkan Yardımcısı ve İl Sekreteri Yaşar Güneş, 2002 ve 2022 yılları arasında Bayburt’ta ağaçlandırma ve orman çalışmalarını anlattı.

AK Parti İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısı konuşan İl Başkan Yardımcısı Güneş, her köye bir orman oluşturma hedefiyle yola çıktıklarını, bu kapsamda 20 bin sarıçam, 10 bin meşe, 8 bin badem, 12 bin huş, 3 bin mahlep ve 2 bin 700 adet badem ağacı olmak üzere, Manas köyüne 2 bin 500, Taşocağı köyüne 3 bin, Alaca köyüne 2 bin 500, Suludere köyüne bin 500, Kemertaş köyüne 4 bin, Adabaşı köyüne 7 bin, Mutlu köyüne 14 bin, Oruçbeyli köyüne bin 500, Dağtarla köyüne 10 bin, Konursu köyüne 4 bin, Arslandede köyüne 2 bin 700 ve Danişment köyüne 3 bin adet olmak üzere toplamda 55 bin 700 fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

İl Başkan Yardımcısı Yaşar Güneş açıklamasında şunları kaydetti: “14 Ağustos 2001 yılında Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan partimiz, aziz milletimizin teveccühleri ile 21 yılını geride bırakmış durumda.

2002 yılında iktidara gelen partimiz, sürekli hizmet üreterek milletimizin gönlündeki yerini korumayı başarmış ve büyük projeler hayata geçirmiştir. Bu noktada

20 senede Bayburtumuzun birçok bölgesinde dev hizmetler hayata geçirerek, şehir ve köylerimizin birçok temel ihtiyacı giderildi.

Bayburtumuzun mimarisinin yanında doğal alanlarına da bu süreçte ciddi yatırımlar yaptık. Doğa Koruma Milli Parklar müdürlüğümüz bünyesinde 2002-2022 yılları arasında 14 milyon 500 bin lira değerinde yatırım yaptık.

Çalışmalarımız kapsamında şehrimizi cazibe merkezi haline getirecek olan, içerisinde kır lokantası, büfe, çadırlı kamp alanları gibi tesisler barındıran 1 tabiat parkı kazandırılmış ve doğa turizminde de şehrimizi bölgemizde rekabet edecek duruma getirmiş bulunmaktayız.

Demirözü ilçemizde yer alan 200 hektarlık alana kurulmuş Yakup Abdal Tabiat Parkı’na 12 milyon lira yatırım yapılarak siz sevgili hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Doğayla iç içe konseptiyle Yakup Abdal Tabiat Parkımız, aynı zamanda içerisinde barındırdığı su havzası ile yakın bölgelerin tarımsal sulamalarına da katkı sağlayacak.

Tarihe 2. Plevne Zaferi olarak kazınan, kop dağı müdafaasının gerçekleştiği bölgeye, iktidarımız, 1 milyon 220 bin lira kaynak aktararak ilk tarihi milli parkını ecdadımızın hatırası olarak bizlere teslim etti.

20 senede yaptığımız icraatlarımızla, çevremiz ve o ekosistemde yaşayan tüm canlıları korumaya yönelik yaptığımız projeler göz dolduracak bir seviyede.

Bu kapsamda yaban hayatının devamı için 16 ton yem, ilimiz sınırları içerisinde doğaya dağıtımı gerçekleştirilmiş, yine 340 bin adet kırmızı benekli alabalık orman içi sularla buluşturulmuş ve bin 400 adet kınalı keklikte ilimiz sınırları içerisinde doğaya salıverilmiştir.

Pandemi sürecinde sokak hayvanlarımızı da unutmadık. Bu kapsamda şehrimizin cadde sokaklarına bin 200 kilo mama bıraktık. sokak hayvanları rehabilitasyon projesi kapsamında, geçici hayvan bakımevi yapımı maksadıyla Bayburt Belediyesi’ne toplam 319 bin 500 lira ödenek aktararak masum canlarımızı kaderlerine terk etmedik.

Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi sürecine rağmen hükümetimiz, şehrimize her alanda önemli destekler vererek Bayburtumuza büyük yatırımlar kazandırdı.

Son 8 yılda Çoruh nehri havzası rehabilitasyon projesi ve ORKÖY kapsamında ilimizde, güneş enerjili su ısıtma sistemi alanında 399 aileye, fenni arıcılık alanında 172 aileye, besi sığırcılığı alanında 8 aileye, süt sığırcılığı alanında 126 aileye, süt koyunculuğu alanında 33 aileye, dış cephe mantolama ve kat kalorifer sistemi alanında 81 aileye ve son olarak seracılık alanında 29 aileye ekonomik destek sağlanmıştır. Saymış olduğumuz bu alanlarda iktidarımız tarafından verilen desteklerimizle ilimizin ekonomik kalkınmışlık seviyesini yükseltmek hedeflenmiş aynı zamanda bu alanlarda yatırımcıları teşvik ederek ilimizde üretici sayısında ciddi bir artış sağlanması amaçlanmıştır.

Ormanlaşma ve ağaçlandırma alanında ülkeler ölçeğinde büyük bir paya sahip olan ülkemizde Bayburt olarak da iktidarımızdan ciddi destekler almaktayız. ağaçlandırma tesis ve bakım, fidan yetiştirme ve bakım, toprak muhafaza tesis ve bakım, orman yolları yapımı, rehabilitasyon tesis ve bakım, orman koruma tesis bakım ve mera ıslahı ve orman yetiştirme bakım alanlarına iktidarımız döneminde 35 milyon lira yatırım yapıldı.

Son 10 yılda ilimize orman işletme müdürlüğümüz tarafından, 2012’de 275 bin, 2013’de 380 bin, 2014’de 420 bin, 2015’de 490 bin, 2016’da 770 bin, 2017’de 360 bin, 2018’de 350 bin, 2019’da 350 bin, 2020’de 220 bin, 2021’de 240 bin ve 2022’de ise dikimi planlanan 170 bin adet olmak üzere, toplamda 4 milyon 25 bin adet fidan toprakla buluşturulmuştur.

Her köyümüze bir orman oluşturma hedefiyle, 20 bin sarıçam, 10 bin meşe, 8 bin badem, 12 bin huş, 3 bin mahlep ve 2 bin 700 adet badem ağacı olmak üzere, Manas köyümüze 2 bin 500, Taşocağı köyümüze 3 bin, Alaca köyümüze 2 bin 500, Suludere köyümüze bin 500, Kemertaş köyümüze 4 bin, Adabaşı köyümüze 7 bin, Mutlu köyümüze 14 bin, Oruçbeyli köyümüze bin 500, Dağtarla köyümüze 10 bin, Konursu köyümüze 4 bin, Arslandede köyümüze 2 bin 700 ve Danişment köyümüze 3 bin adet olmak üzere toplamda 55 bin 700 fidan toprakla buluşturuldu.

Bununla birlikte, sonbaharda yapılacak dikimler ve mevcut sahalara planlanan toplam dikilecek fidan 170 bin adedi bulacak. Geçmişten günümüze birçok alanda ağaçlandırma ile ilgili yapılan yatırımlar yeni yeni kendini göstermeye başlıyor. Öncesinde bozkır olan birçok tepe bugün yeşille buluşmuş, gölgesinde serinleyeceğimiz ağaçlar ile dolmuş durumdadır. Buna bir örnek verecek olursak; Yukarı Pınarlı (Sisne) köyü yamaçlarında birkaç vadiyi kapsayacak alana 1 milyon 200 bin adet çam fidanı dikilmiş ve bu çam fidanlarının bir kısmı 13, bir kısmı ise 16 yaşında olan yaklaşık 2 metreyi aşan ağaç konumuna gelerek orman teşekkül etmiş durumdadır.

Çeşitli meyve türlerinde vatandaşlarımıza yaklaşık 18 bin adet fidan dağıtımı yaptık. Bu dağıtımla birlikte ilimiz ve köylerimizde 100’e yakın meyve bahçesi ortaya çıkmış durumda. Bahçelerimizin sadece fidanı değil çevre tel örgüleri de vatandaşlarımıza ücretsiz olarak teslim edilmiştir. Yine Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından 3 bin 500 adet gojiberry fidesi dağıtımı yapıldı. Ayrıca, Demirözü barajı çevresinde P.T.T. tarafından 140 bin adet çam ağacı fidesi toprakla buluşturuldu.

Daha yeşil bir Bayburt parolası ile çıktığımız bu yolda son 20 yılda 8 milyon adet fidanı toprakla buluşturduk ve bu yıl içerisinde 300 bin fidanımızı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Böylelikle şehrimizde geleceğe nefes olacak fidanlar, yıllar sonra yeşererek çocuklarımıza ve torunlarımıza daha temiz ve daha yeşil bir Bayburt mirasını bırakmış olacak. Ak icraatlarımız kapsamında yapacağımız çok işler var. Bizler sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde hizmet etmeye, hizmeti vatandaşımızın ayağına getirmeye devam edeceğiz.

Bayburtumuzun gelişen ve değişen şehir olması yolunda bütün adımları sizlerle birlikte atıyoruz atmaya da devam edeceğiz.

“Kader gayrete aşıktır” sözüyle sözlerime son verirken, hem şehrimizi hem ülkemizi en üst refah düzeyine ulaştırmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Kahramanlar diyarı Bayburtumuzda, sayın cumhurbaşkanımızın önderliğinde nice hizmetleri kazandırmayı rabbimden niyaz ediyor, sizleri Allah’a emanet ediyorum.”