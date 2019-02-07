AK Parti Bayburt Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak ve AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Burada bazı açıklamalarda bulunan Polat, sandık iradesine her zaman saygı duyduklarını belirterek şunları kaydetti:

“Bayburt’ta yaşayan insanların bu şehre daha iyi kimin hizmet edeceğini biliyor. Bu bizim kişileri karşılaştırmamızla değil, arkadaki gücü karşılaştırmamızla ilgili. Diğer adayların da artıları vardır bizim adayımız Fatih Yumak’ın da artıları vardır. Ama arkadaki güçleri karşılaştırdığımız zaman Bayburt’un o güce ihtiyacı vardır. Bayburt'un o desteğe ihtiyacı vardır.

Biz Fatih kardeşimizin de o gücü de arkasına alarak Bayburt için güzel işlere imza atacağına inanıyoruz” dedi. Belediye Başkan Adayı Fatih Yumak ise, AK Parti Belediyeciliğinin Bayburt’ta son 15 yılda önemli işlere imza attığını ifade ederek, “Bizim idealimiz, bizim hedefimiz 15 yıldır AK Parti Bayburt'ta büyük hizmetler gerçekleştirdi. Hem yerel de hem genelde. Biz AK Parti Belediyeciliğini nasıl ki 31 Mart’tan sonra iktidar devam edecek ise Bayburt'ta da yerel anlamda iktidarın devam etmesini istiyoruz. Bu anlamda da elimizden gelen gayreti il başkanımız ve teşkilatımızla gösteriyoruz. Halkımızın da sağduyusuna güveniyoruz.

İnşallah hep birlikte Bayburt'u daha da yaşanabilir hale getirmek için gayret edeceğiz” dedi. Önceki belediye başkanlarının hizmetlerine de değinen Yumak, “Bundan önceki belediye başkanlarımız çok büyük işler başardılar. Bekir Çetin Başkanım Bayburt'un çehresini değiştirmeye yönelik önemli projeler gerçekleştirdi. AK Parti Belediyeciliğinden önce Bayburt sıkışmış bir haldeydi ama bugün her tarafa genişleyen bir kent durumuna gelmiştir.

Hacı Ali Polat Başkanım Döneminde doğalgaz noktasında Bayburt Türkiye’nin en ileri noktada doğalgazını kullanan şehir haline gelmiştir. Şehir merkezinde doğalgaz kullanım oranı yüzde 98 ile Türkiye birincisiyiz. Aksa Gaz Doğalgaz şirketine teşekkürlerimi iletiyorum. Mete Memiş başkanım döneminde Bayburt'un 40 yıllık alt yapı sorununu çözdü. Ve gerçekten caddelerimizin güzelleştirilmesi noktasında çok büyük hizmetler gerçekleştirdi.” ifadelerini kullandı.

“Kalıcı güzel eserler bırakacağız”

Belediye başkanı seçilmesi durumunda şehre üst yapı anlamında kalıcı eserler kazandıracaklarını da sözlerine ekleyen Yumak, “Vizyon projelerle şehre üst yapı anlamında daha görsel yönden kalıcı güzel eserler bırakacağız. Özellikle şunu belirteyim bizim Bayburt'ta dışardan gelen memurlarımızın veya Bayburt’ta yaşayan hemşehrilerimizin hafta sonlarında Bayburt’ta geçirebilecekleri mekanların sayısını da arttırmamız gerekiyor.

O noktada üst yapı noktasında en büyük avantajımız alt yapımız tamamlanmış olmasıdır. Bizim dönemimizde inşallah üst yapıya önem vereceğiz ve üst yapı noktasında da vizyon projelerle Bayburt'un çehresini değiştireceğiz" dedi. BGC Başkanı Yaşar Yıldız da ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, 31 Mart’ta yapılacak seçimlerin Bayburt için hayırlı olması temennisinde bulundu.