AK Parti Bayburt İl Kadın Kolları, Sokak hayvanlarına sahip çıktı.

Sahipsiz, sessiz can dostlarımız, sokak hayvanların yanındayız.

Bizler AK Kadınlar olarak, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımızca organize edilen, 81 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen bu Basın Açıklamasını; sahipsiz, sessiz can dostlarımız sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, toplumsal duyarlılığı artırmak ve dikkat çekmek amacıyla açıklamaktan gurur duyarız.

Bizlerin görevi, Allah rızasını gözetmek, kendimizin olduğu kadar başkalarının ve yaratılmış diğer canlıların hayatlarını da gözeterek “Yaratılanı severim yaradandan ötürü!” düsturunca yaşamak ve dünyayı güzelleştirmektir. Dünya sahibi insanoğlu değildir. Bu mavi gezegende bizim kadar Yüce yaratıcının yaratmış olduğu diğer canlıların ve gelecek nesillerinde yaşama hakkı vardır. Bu hakka saygı göstermeli emaneti yarınlara güzel bir şekilde taşımalıyız. Dünyayı bizimle paylaşan can dostlarımıza değer vermeli, onları korumalı ve hayatı onlarla paylaşmalıyız.

Seslerini duyuramayan sahipsiz hayvanlar, yaz mevsimi ile beraber gelen sıcak havanın getirmiş olduğu yemek, barınak ve su bulma gibi zorluklarla mücadele etmektedirler.

Özellikle pandemi ile beraber gelen kısıtlamalarda ve mevsimin de etkisiyle sıcaktan çok fazla etkilenen can dostlarımız ya bitkin düşüyor veya yaşamlarını kaybediyorlar.

İki cihan serveri sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) hadis-i şerifinde "Bu dilsiz hayvanlar hakkında Allah'tan korkun!" diyerek bizleri uyarmıştır.

Sahibi Allah olan sokak hayvanları için, belirli günlerde “Bir Kap Su, Bir Kap Mama” kampanyasına biz de AK Kadınlar olarak destek oluyoruz. Buradan Bayburt ilimizdeki gani gönüllü vatandaşlarımıza sesleniyoruz.

HAYDİ SEN DE SOKAKTAKİ DOSTLARIMIZ İÇİN KAPININ ÖNÜNE BİR KAP SU, BİR KAP MAMA BIRAK!