AK Parti Bayburt İl Gençlik Kollarından Dünya Su Gününe Dikkat Çeken Çalışma

AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Başkanlığı 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle dikkat çekici bir çalışma yaptı.

BAYBURTGÜNDEM- Su kaynaklarının daha tasarruflu kullanılması ve su gibi bir nimetin farkındalığının oluşması nedeniyle şehrimizdeki çeşmelere Ayet ve Hadislerden oluşan stickerlar yapıştırdı.

Özellikle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in buyurduğu; “Akarsuyun kenarında bile olsan suyu israf etme” Hadisini ve “Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya !..” (Vakı’a, 70) ile “De ki; Söyleyin bakalım, suyunuz çekiliverse, size kim temiz bir akarsu getirir” (Mülk, 30) ayetlerini vatandaşların göreceği yerlere yapıştırarak bu alana dikkat çektiler.