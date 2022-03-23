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AK Parti Bayburt İl Gençlik Kollarından Dünya Su Gününe Dikkat Çeken Çalışma

AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Başkanlığı 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle dikkat çekici bir çalışma yaptı.

AK Parti Bayburt İl Gençlik Kollarından Dünya Su Gününe Dikkat Çeken Çalışma
23 Mart 2022 Çarşamba 11:40

BAYBURTGÜNDEM- Su kaynaklarının daha tasarruflu kullanılması ve su gibi bir nimetin farkındalığının oluşması nedeniyle şehrimizdeki çeşmelere Ayet ve Hadislerden oluşan stickerlar yapıştırdı.

Özellikle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in buyurduğu; “Akarsuyun kenarında bile olsan suyu israf etme” Hadisini ve “Dileseydik onu acı bir su yapardık. O halde şükretseydiniz ya !..” (Vakı’a, 70) ile “De ki; Söyleyin bakalım, suyunuz çekiliverse, size kim temiz bir akarsu getirir” (Mülk, 30) ayetlerini vatandaşların göreceği yerlere yapıştırarak bu alana dikkat çektiler.

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