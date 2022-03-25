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AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadet yıl dönümünde Mevlit Okuttu.

AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Başkanlığı, 13 sene önce geçirdiği helikopter kazası nedeniyle hakka yürüyen Şehit Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları için Cuma Namazı öncesi mevlit okutarak ikramda bulundu.

AK Parti Bayburt İl Gençlik Kolları Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadet yıl dönümünde Mevlit Okuttu.
25 Mart 2022 Cuma 15:52

BAYBURTGÜNDEM-Konuyla alakalı açıklama yapan İl Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Tataroğlu şunları kaydetti; “13 sene önce, soğuk bir kış gününde geçirdiği helikopter kazası nedeniyle hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarını rahmetle, duayla anıyorum. Merhum Liderin şehadet yıl dönümünde onun hatırasını yaşatmak için Mevlit okutarak dualarla andık. Muhsin Yazıcıoğlu duruşuyla, ahlakıyla örnek bir kişilikti. Bu millet; derdiyle dertleneni, taş üstüne taş koyanı, milli bir duruş sergileyeni unutmaz. Rabbim taksiratını affetsin ve onu Peygamber Efendimize komşu eylesin inşallah. “Dedi.

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