 ﻿
ESKİ BAKAN ZEYBEK’TEN BAŞKAN PEKMEZCİ’YE ZİYARET
ESKİ BAKAN ZEYBEK’TEN BAŞKAN PEKMEZCİ’YE ZİYARET
0
DEDE KORKUT SERGİSİ
DEDE KORKUT SERGİSİ
0
0
0
banner399

AİLE YAŞAM MERKEZİNDEN DEDE KORKUT’A ÖZEL SERGİ

Bayburt Belediyesi’nin kadınların vakitlerini daha verimli geçirebilmeleri adına hizmete açtığı Aile Yaşam Merkezi’nce Bayburt Uluslararası 25.Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Yöresel Yemekler ve El Sanatları Sergisi açıldı.

AİLE YAŞAM MERKEZİNDEN DEDE KORKUT’A ÖZEL SERGİ
30 Temmuz 2019 Salı 15:01

Serginin açılışını Kültür ve Turizm Eski Bakanı Namık Kemal Zeybek, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Vali Yardımcısı Coşkun Öztürk ve TÜRKSAV Başkanı Yahya Akengin beraber gerçekleştirdiler.

Protokol üyeleri ve katılımcılar açılışın ardından Aile Yaşam Merkezi bünyesinde açılan kurslardaki kursiyerler tarafından yapılan Bayburt’a özgü yemekler ve yöresel el işi çalışmalarından oluşan sergiyi ilgiyle gezerek ürünler hakkında bilgi aldılar.

Daha sonra serginin hazırlanmasına katkı sunan Aile Yaşam Merkezi çalışanlarına ve kursiyerlerine katılım belgesi ve plaketleri takdim edildi.

İlgili Galeriler
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Büyük İstanbul İftarı
Büyük İstanbul İftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Eyüpsultan Birlik gecesi
Eyüpsultan Birlik gecesi
Önceki Haber
ESKİ BAKAN ZEYBEK’TEN BAŞKAN PEKMEZCİ’YE ZİYARET
Sonraki Haber
GELENEKSEL CİRİT SPORU İCRA EDİLDİ..
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.