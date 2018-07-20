 ﻿
Sağlık Bülten Dergisi yayın hayatına başladı
Sağlık Bülten Dergisi yayın hayatına başladı
0
İHH Bayburt Şubesi Arakan’da
İHH Bayburt Şubesi Arakan’da
0
Bayburt Milletvekili Güvenlik komisyonunda
Bayburt Milletvekili Güvenlik komisyonunda
0
Bayburt Üniversitesi’nde 15 Temmuz Konferansı
Bayburt Üniversitesi’nde 15 Temmuz Konferansı
0
banner399

AİLE YAŞAM MERKEZİNDEN D EDE KORKUT’A ÖZEL SERGİ

Bayburt Belediyesi’nin kadınların vakitlerini daha verimli geçirebilmeleri adına geçtiğimiz yıl hizmete açtığı Aile Yaşam Merkezince 24. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Yöresel Yemekler ve El Sanatları Sergisi açıldı.

AİLE YAŞAM MERKEZİNDEN D EDE KORKUT’A ÖZEL SERGİ
20 Temmuz 2018 Cuma 17:24

Serginin açılışını Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve Eşi Zeynep Memiş ile Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa beraber gerçekleştirdiler.

Başkan Memiş ve beraberindekiler açılışın ardından Aile Yaşam Merkezi bünyesinde açılan kurslardaki kursiyerler tarafından yapılan Bayburt’a özgü yemekler ve yöresel el işi çalışmalarında oluşan sergiyi ilgiyle gezerek ürünler hakkında bilgi aldılar. Programın ardından Belediye Başkanı Memiş, davetlilere Aile Yaşam Merkezi’ni gezdirerek kurum faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Sergi açılışına Başkan Memiş ve Eşi Zeynep Memiş ile Garnizon Komutanı Balibaşa’nın yanı sıra İstanbul Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Faruk Kılıçaslan, Samsun Bayburt Derneği Başkanı Hakan Tali, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

banner397
Etiketler; #Aile Yaşam Merkezi #Bayburt
İlgili Galeriler
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
10. Yıl Haftası 'Dede Korkut Ödülleri' İle Devam Ediyor.
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Tekirdağ Bayburtlular gecesi
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Afrine giden Askerleri Bayburt'tan 5000 kişi uğurladı..
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Bayburt Milliyetçiler Platformu toplantısı
Önceki Haber
Şair Zihni Kent Ormanında Dede Korkut Coşkusu
Sonraki Haber
Abdulvehhap Gazi ve Bamsı Beyrek Unutulmadı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.