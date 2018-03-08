Aile Yaşam Merkezi’nden 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe Özel Program

Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Siz Bu Toplumun En Önde Olanlarısınız

Bayanların yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan Belediye Başkanı Mete Memiş ‘’Siz bu toplumun, özelde Bayburt’un genelde ülkemizin, en genelinde de bütün dünya insanlığının en önde olanlarısınız. İslam’dan önceki Türk toplumlarında da, Türk kültüründe de, kadim medeniyetimizde de hanımlar hep eşleri ile beraber yürümüşlerdir. Bir Han anılıyorken, bir hakan anılıyorken hep onun eşi olan hatundan, hanımdan da söz edilmiştir. İslam’la müşerref olan dünya milletlerinde de İslam kadınlara verilmesi gereken kıymetin en iyisini en değerlisini sunmuştur, vermiştir. Cenneti annelerin ayaklarına seren bir dinin mensuplarıyız. Annesinin rızasını almadan, annesinin duasını almadan cennete gidemeyeceğimize inanılan bir medeniyetin mensuplarıyız. Ama ben isterim ki sadece bir gün size ait olmasın, bizim bütün günlerimiz sizin olmalıdır.’’

‘’Bir sürü çileye, zorluğa, imkânsızlığa, imkânları elinden alınmış bir topluluğa peygamber olarak gelen Hz. Peygamber efendimizin yanında sizler vardınız, Hz. Hatice vardı. İlk inananıdır. Hz. Resul’ü ilk destekleyendir. Ona yol arkadaşı olandır. O kutlu nebinin tebliğ ettiği dinin Mekke’de yayılması Medine’de ve Arabistan yarım adasının dışında yayılmasında onun en büyük destekçisi Hz. Hatice annemizdir. İslam fukahasının, İslam düşünürlerinin, İslam bilginlerinin Hz. Hatice annemize verdiği kıymet bellidir. Yine Hz. Fatıma, Peygamber Efendimizin kızı. Kaldı ki İslam öncesinde de Hristiyan âleminde de biz Hz. Meryem’in ne kadar kıymetli olduğunu Kur’an’ın, vahyin Hz. Meryem’i ne kadar methederek anlattığını yine vahyin ifadeleriyle yani Allah’ın ifadeleriyle buluyoruz.‘’ ifadelerini kullandı.

Büyük İşlerin Başarılmasında Yine Hep Kadınlar Vardır

Konuşmasında kahramanlıklarda ve büyük işlerin başarılmasında yine hep kadınların olduğunu söyleyen Başkan Memiş, şöyle devam etti:

‘’Kurtuluş günlerimizde kimlerin torunları olduğumuzu aslında çok iyi biliyorsunuz. Yukarı Kırzı Köyünde sizlerin nenelerinin, bizlerin annelerinin neler yaptıkları, milli kurtuluş savaşının kazanılması adına kendilerini nasıl feda ettiklerini biliyoruz. Onurlarını ve namuslarını korumak adına o kuyulara Firdevs cennetine atlar gibi atladılar. Ve o annelerimiz, o nenelerimiz melekût âlemini yani melekleri kendilerine imrendirecek bir davranışı sergilediler.’’

Nene Hatun

‘’Erzurum’da Nene Hatun henüz yeni evli olan bir hanım. Aziziye Tabyalarında Rusların tabyaları işgal ettiği ve kardeşinin şehit olduğu haberi gelince henüz yaşını doldurmamış çocuğunu kundaklıyor beşiğinin üzerine koyuyor ve diyor ki ‘’ Ey Allah’ım bu çocuğa senden daha iyi bakacak kimse yoktur. Ben bunu sana emanet ediyorum. Bugün bana Aziziye Tabyalarına gidip düşmanla vuruşmak düşer. Milli kurtuluş yıllarımızın bütününde hep aynıdır. ‘’

Siz Kıymetlisiniz

‘’Siz Türk Milleti’nin hem geçmişinde hem bugününde hem de yarınında en etkili olanlarsınız. Siz yeri geldiğinde bir annesiniz, siz yeri geldiğinde bir eşsiniz, siz kıymetlisiniz. Kadın şiddete değil sevgiye, hizmete, hürmete layıktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan hanımefendi bu konuda özellikle son yıllarda sizlerin bu toplumda ne kadar kıymetli olduğunuzun ifadesine bir sürü faaliyet başlattılar. ‘’

Sizlerin Hizmetinizdeyiz

‘’Ben sizlerin geleceğimizin şekillenmesinde en değerlilerimiz olduğunuzu bilirim. Çocuklarımızı eğer siz yetiştirmezseniz, bizim geleceğimizde ne kadar sıkıntılar yaşayacağımıza inanırım. Onun için siz kıymetlisiniz. Biz Bayburt Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımızın hem himayelerinde, hem de bizlere vermiş olduğu talimatlarla bu şehirde size daha çok hizmet etmenin çabası içerisindeyiz. Bu Aile Yaşam Merkezi size ait. Burada kafeteryamız vardır. İstediğiniz an gelir burada çayınızı içersiniz, sohbetinizi yaparsınız. Gazetenizi, derginizi, kitabınızı okursunuz. Vaktinizi dolu dolu geçirirsiniz. Kaldı ki burada son derece nezih oyun odalarımız var. Çocuklarınızda oralarda ablalarının nezaretinde vakitlerini geçirirler. Bu mekân sizin. Sizden tek bir şey istiyorum biraz daha çok okuyun. Belediye başkanı olarak sizlerin emrindeyim. Sizler için yapabileceğimiz ne varsa bizlere iletin yerine getirelim.’’

Program Konferansla Devam Etti

Başkan Memiş’in konuşmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli Sosyolog Gülçin Kaygusuz ve Psikolojik Danışman Elif Yeltirik’in “Kadın ve Sosyal Yaşam” konulu konferansı ile Bayburt İl Müftülüğü’nde görevli vaize Hacer Dursun’un “İslam’da Kadın” konulu sohbeti ile devam eden program merkez terasından balon uçurulması ile sona erdi.