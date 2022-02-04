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AİLE YAŞAM MERKEZİ’NDE REGAİB KANDİLİ PROGRAMI

Belediye Aile Yaşam Merkezi bayanlara yönelik programlarına Regaib Kandili’nde de devam etti.

AİLE YAŞAM MERKEZİ’NDE REGAİB KANDİLİ PROGRAMI
04 Şubat 2022 Cuma 15:26

BAYBURTGÜNDEM- Halk arasında üç aylar olarak isimlendirilen, manevi mevsime girişin habercisi olan Regaib Kandili dolayısıyla düzenlenen programa bayanlar oldukça yoğun ilgi gösterdi.

Program Bayburt İl Müftülüğü’nde görevli Kur’an Kursu öğreticilerinin Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra ilahi dinletisiyle devam eden program Vaize Saliha Yaşaroğlu’nun “Regaib Kandili” konulu sohbetinin ardından yapılan dua ile sona erdi.

Programın ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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