Aile Yaşam Merkezi’nde Mevlid Kandili Programı

Bayburt Belediyesi tarafından hizmete bu yıl açılan bölgenin ilk ve tek Aile Yaşam Merkezi bayanlara yönelik programlarına Mevlid Kandili’nde de devam etti.

Peygamber efendimizin dünyaya teşrifleri dolayısıyla idrak edilen Mevlid Kandili sebebiyle düzenlenen programa bayanlar oldukça yoğun ilgi gösterdi. Bayburt İl Müftülüğü’nde görevli vaizeler Hacer Dursun ve Reyhan Ocak’ın konuşmacı olarak yer aldığı programa gelen bayanlar güller ile karşılandı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayıp daha sonra ilahi dinletisiyle devam eden program Mevlid Kandili konulu sohbetin ardından yapılan dua ile sona erdi. Programın ardından katılımcılara kandil simidi ve lokum ikram edildi.